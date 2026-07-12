Supercupa României se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Se întâlnesc campioana României în ediţia 2025-2026, Universitatea Craiova, şi ocupanta locului secund în SuperLigă, Universitatea Cluj.

Supercupa României ar însemna enorm pentru Universitatea Cluj.

Competiţia datează din 1994, astfel că în 1965, când ardelenii au cucerit Cupa României, n-au avut şansa de a lupta pentru acest trofeu, potrivit frf.ro.

Ar fi prima Supercupă din palmaresul alb-negrilor şi, alături de Cupa amintită, al doilea trofeu major din vitrină! Cu atât mai adâncă semnificaţia, mai ales că "U" a terminat de două ori pe locul 2 în istoria ei în campionat şi de şase ori a pierdut finala Cupei României!

O semnificaţie la fel de amplă, dar în registru diferit, ar avea Supercupa României 2026 şi pentru Universitatea Craiova.

Echipa a mai cucerit trofeul o singură dată, în finala 2021 pe care a disputat-o prin câştigarea Cupei României. A fost atunci 0-0 şi triumf cu 4-2 la penalty-uri în faţa celor de la CFR Cluj.

Dar a mai disputat Supercupa României şi în 2018, tot contra celor de la CFR Cluj, şi a pierdut 0-1! În plus, înfrângerea a avut loc în Bănie, pe "Ion Oblemenco". Aşadar, un succes acum ar dubla zestrea din palmares la acest capitol, dar ar şi şterge gustul amar adăugând marea sărbătoare pe istoricul Supercupelor jucate acasă.

Doar 12 cluburi au Supercupa României în palmares. Universitatea Cluj ar putea să devină clubul numărul 13 aşadar, întregind lista laureatelor all-time, în timp ce Universitatea Craiova, cu două trofee, ar egala Dinamo, Astra Giurgiu şi Sepsi OSK Sf. Gheorghe pe treapta a doua a podiumului istoric.

Cine arbitrează

La centru a fost delegat Iulian Călin. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Florin Neacşu şi Marin Nicuşor.

Rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Florin Andrei, în timp ce pentru poziţia de rezervă asistent a fost delegat Laszlo Imre Bucsi.

Tehnologia VAR va fi prezentă şi la acest meci, responsabili de monitorizarea sistemului fiind Adrian Cojocaru (arbitru VAR) şi Valentin Porumbel (asistent VAR).

Având în vedere că acesta este primul meci la care se va folosi noul HUB VAR de la Mogoşoaia, pentru această partidă a fost pregătită şi o soluţie de back-up direct la stadion pentru sistemul VAR. Astfel, Marcel Bîrsan şi Sorin Costreie au fost desemnaţi drept arbitri VAR de rezervă. Această decizie a fost luată pentru a contracara orice situaţie neprevăzută şi care nu ar putea fi remediată în timp util, ce ar putea apărea în contextul inaugurării noului HUB, precum o conexiune slabă sau întârziată, asigurând astfel desfăşurarea optimă a jocului.

Observator de arbitri pentru această partidă a fost desemnat Iosif Olah, aflat în ultimul său an de activitate.

Cristiano Bergodi (U Cluj): ”Nu suntem victime sigure în Supercupă”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi nu sunt victime sigure în Supercupă, chiar dacă a recunoscut că Universitatea Craiova porneşte cu prima şansă la câştigarea trofeului.

"Eu întotdeauna sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos. Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren", a explicat el.

"Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut... după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal. Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos", a adăugat tehnicianul.

Bergodi susţine că sezonul 2026-2027 va fi mai greu pentru formaţia sa pentru că aceasta trebuie să îl confirme pe precedentul.

"Pentru noi urmează acum un sezon mai greu pentru că trebuie să îl confirmăm pe cel precedent. Iar acest lucru nu e niciodată uşor cu o echipă, care are tradiţie, dar care nu a câştigat în ultimul timp trofee. Şi atunci toţi trebuie să confirmăm, eu, jucătorii, toţi, aşa că ne pregătim cu încredere pentru noul sezon. Noi sperăm la un trofeu, sperăm chiar începând cu Supercupa de mâine. Dar o să luăm totul pas cu pas, nu vrem să ne gândim prea departe", a menţionat Cristiano Bergodi.