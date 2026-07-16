Reacția ucrainenilor după ce au văzut bannerul adresat lui Vladimir Putin la Craiova

La returul din Bănie, întreaga echipă a Universității Craiova a refuzat să îl salute pe jucătorii lui Vitebsk înaintea jocului. În plus, la final, ucrainenii Romanchuk și Pavlo Isenko au luat de la membrii galeriei și au afișat un banner cu mesajul "FCK PTN" - referire clară la Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Dubla dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk a fost marcată de gesturile făcute de olteni la adresa adversarilor din Belarus. Pe fondul războiului din Ucraina, în partida tur, disputată în Ungaria, ucraineanul Oleksandr Romanchuk , georgianul Anzor Mekvabishvili și portughezul Samuel Teles au refuzat să dea mâna cu adversarii înaintea jocului.

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Imaginile de pe Stadinoul Ion Oblemenco au fost comentate și de presa ucraineană, care a explicat în detaliu de ce Romanchuk și Isenko au recurs la acest gest.

"Jucătorii echipei din România au intrat în teren, în propria jumătate, în grup compact înainte de fluierul de start. Ei și-au exprimat în mod clar poziția față de războiul din Ucraina și față de acțiunile clubului ML Vitebsk.

Motivul este că formația din Belarus a participat în primăvară la un eveniment de propagandă. Serviciul de presă al ML Vitebsk a anunțat pe rețelele sociale că echipa a găzduit copii din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia și le-a oferit cadouri.

Peluza Universității Craiova a afișat, de asemenea, o imagine cu tricoul lui Romanchuk și un steag al Ucrainei, însoțite de mesajul 'Stop War', în semn de solidaritate. Fundașul, alături de portarul Pavlo Isenko, a intrat pe teren purtând un banner cu mesajul 'FCK PTN'.

De menționat că UEFA ar putea sancționa Universitatea Craiova pentru aceste acțiuni, invocând posibile încălcări ale regulamentului disciplinar și comportament nesportiv", au scris ucrainenii de la Champion.