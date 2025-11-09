LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, Universitatea Craiova și UTA Arad se întâlnesc în Bănie în cadrul etapei cu numărul 16 din Superligă.

2 mai 2025, Universitatea Craiova - Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest 12 succese și cinci remize.

O victorie (2-1 cu Petrolul), trei rezultate de egalitate și trei partide pierdute este palmaresul înregistrat de arădeni în ediția curentă din postura de vizitatori.

19 dintre cele 26 de goluri înscrise de craioveni au fost marcate din acțiune. De partea cealaltă, UTA a punctat de opt ori în urma unor momente statice.

Șase pase decisive a reușit Alin Roman în primele 15 etape, mijlocașul vizitatorilor fiind lider la acest capitol.

În meciul tur a fost spectacol total, 3-3 după ce oltenii avură 3-0



De la revenirea arădenilor pe prima scenă, din 2020, Universitatea Craiova și UTA s-au mai întâlnit de 11 ori în principala competiţie internă, de șapte ori s-au impus oltenii, un joc a fost câştigat de oaspeții din această rundă, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Unicul succes înregistrat de arădeni în intervalul amintit s-a consemnat pe 14 august 2021, UTA - Universitatea Craiova 1-0.

Cea mai recentă dispută directă a fost una de-a dreptul spectaculoasă! Pe 12 iulie 2025, craiovenii au condus pe arena ,,Francisc Neuman” cu 3-0 (au înscris Ol. Romanchuk, Șt. Baiaram, A. Ivan), dar arădenii au revenit pe final și au scos un punct grație golurilor marcate de V. Costache, D. Pospielov și Al. Roman. Info: LPF

