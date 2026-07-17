FC Voluntari - FC Botoșani 1-2, start de Superligă! Debut cu gol în partea secundă după o gafă

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Autogolul fundașului central Mamadou Diarra (27 de ani) din partida FC Voluntari - FC Botoșani este primul gol al sezonului 2026-2027 din Superliga României.

Ghinion la debutul în Superligă pentru Mamadou Diarra

În minutul 15 al partidei, stoperul moldovenilor a înscris în proprie poartă, după o acțiune creată de adolescentul Remus Guțea (19 ani).

Mamadou Diarra se află la debutul în Superliga României, fiind adus în această vară de FC Botoșani în calitate de jucător liber de contract.

Gruparea moldavă a reușit să egaleze rapid împotriva ilfovenilor. Andrei Dumiter a punctat, în minutul 19, din pasa lui Enriko Papa.

Cele mai importante faze ale jocului sunt redate acum în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro.

Echipele de start