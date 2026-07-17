După primele două meciuri în preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova speră la un parcurs cât mai lung în competiție. Clubul din Bănie știe cu cine va juca în turul 2 al calificărilor, după ce a reușit să treacă de formația din Belarus ML Vitebsk.

Va întâlni formația bulgară Levski Sofia, care a câștigat, la rândul ei, contra bosniacilor de la Borac Banja Luka!

U Craiova - Levski Sofia, în turul 2 preliminar din Liga Campionilor

Levski Sofia are în palmares 27 de titluri de campioană a Bulgariei, 26 de Cupe ale Bulgariei și trei Supercupe ale Bulgariei. Are o valoare totală a lotului de 37 milioane de euro, una apropiată de cea a Universității Craiova, care are 38,6 milioane de euro.

Cei mai valoroși jucători din lotul bulgarilor sunt fundașul central Christian Makoun, cotat la 3,5 milioane de euro, dar și fundașul lateral brazilian Maicon, cotat și el tot la 3,5 milioane de euro.

Până acum, în această vară, Levski Sofia a cheltuit 3.5 milioane de euro pentru aducerea a patru jucători, dar este pe cale să mai fie anunțată o venire până la partida cu Universitatea Craiova, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Levski Sofia, aproape să aducă sub formă de împrumut un internațional angolez

La formația bulgară ar putea să ajungă, sub formă de împrumut, Rui Modesto, extremă dreapta născută în Portugalia, dar care are și cetățenie angoleză. În vârstă de 26 de ani, Modesto este și fotbalist de națională, având șapte jocuri pentru naționala din Africa.

Din august 2024 la Udinese, când a fost adus de la formația suedeză AIK, pentru 2 milioane de euro, Rui Modesto a fost împrumutat la Palermo în partea a doua a sezonului trecut, din februarie până în luna iunie.

În întrecerea 2025-2026, el a acumulat un total de 13 partide, trei pentru Udinese în Serie A, și opt pentru Palermo în Serie B.

Cotat la 1.8 milioane de euro, el ar putea ajunge, așadar, sub formă de împrumut la Levski Sofia, după cum a anunțat publicația bulgară Top Sport.