Anderlecht, formație care a încheiat ultimul sezon pe locul 4, ar fi făcut o ofertă de aproximativ 4 milioane de euro pentru transferul lui Ștefan Baiaram. Belgienii au fost puși însă în așteptare, notează Nieuwsblad și VoetbalNieuws.

Presa belgiană: Baiaram nu pleacă de la Craiova atât timp cât echipa e implicată în Champions League

Presa din Belgia susține că răspunsul venit dinspre Craiova ar fi fost clar: Baiaram nu pleacă atât timp cât oltenii încă vor avea șanse la calificarea în faza principală din Champions League. De altfel, inclusiv jucătorul a recunoscut că visează să joace în cea mai importantă competiție europeană alături de echipa sa de suflet.

Universitatea Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar din Champions League după ce a eliminat ML Vitebsk (Belarus) cu 5-1 la general. Pentru olteni urmează dubla cu bulgarii de la Levski Sofia.

"Este încă o veste proastă pentru Antoine Sibierski (n.r - directorul sportiv al lui Anderlecht). Va trebui fie să aștepte cu răbdare cel puțin până după returul Craiovei (n.r - cu Levski), fie să își îndrepte atenția către alte variante. Pentru antrenorul Vítor Bruno, asta înseamnă că, pentru moment, va trebui să se descurce cu soluțiile pe care le are deja în benzi", au scris jurnaliștii de la VoetbalNieuws.

Anderlecht pare însă presată să își întărească lotul cât mai rapid, în condițiile în care a obținut deja 45 de milioane de euro din vănzărilee din această vară, iar săptămâna viitoare va debuta în cupele europene. Belgienii vor înfrunta Hammarby în turul 2 preliminar din Europa League.

Ce au spus Ștefan Baiaram și soția sa despre un eventual transfer

"Momentan nu pot să vorbesc (n.r - despre transfer). E devreme. Pe viitor veți vedea și dumneavoastră ce se va întâmpla. Da, îmi doresc să joc cu Craiova în Champions League, în grupe. Știu că e foarte greu, dar pentru asta muncim și credem în șansa noastră. Ar fi foarte frumos să aducem niște echipe mari din Europa la Universitatea Craiova", a spus Baiaram, duminică, după ce a cucerit și Supercupa României cu Universitatea Craiova, al treilea trofeu în două luni.

Cristina, soția lui Ștefan Baiaram, a spus și ea: "Sunt foarte mândră de el. Doamne ajută, la cât mai multe trofee! Am avut multe emoții, dar am încredere în el. Pentru mine, el este cel mai bun".