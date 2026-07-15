LIVE TEXT Universitatea Craiova - ML Vitebsk în Champions League, de la ora 20:30!

Universitatea Craiova - ML Vitebsk în Champions League, de la ora 20:30! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Oltenii încearcă să ajungă cât mai departe în UCL.

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Universitatea Craiova - ML Vitebsk (în tur 4-1)

După 4-1 în prima manșă, returul cu ML Vitebsk din turul 1 preliminar Champions League pare doar o formalitate pentru Universitatea Craiova.

Meciul se joacă astăzi, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, de la ora 20:30.

În tur, campioana României a învins cu scorul de 4-1 (3-1), pe Stadionul Municipal din Mezokovesd (Ungaria), prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (4), Assad Al Hamlawi (24 - penalty, 44 - penalty) şi Steven Nsimba (90+4). Golul de onoare al învinşilor din Belarus a fost înscris de Valeri Gromîko (20).

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va juca în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor cu Levski Sofia (Bulgaria), care a eliminat-o pe Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina), 1-1 în deplasare și 4-0 acasă.

Antrenorul Filipe Coelho: ”Cea mai mare greşeală ar fi să ne considerăm calificaţi”

Antrenorul Filipe Coelho a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi ar face cea mai mare greşeală dacă s-ar considera deja calificaţi după ce au câştigat meciul cu ML Vitebsk, din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, cu 4-1.

"Este un meci foarte important pentru noi, pentru că ne dă posibilitatea să mergem mai departe în această competiţie. Jucăm împotriva unei echipe care nu a jucat în această săptămână, deci sunt 'fresh'. Trebuie să fim la un nivel de top pentru a merge mai departe în această competiţie. În fotbal, până nu se termină meciul, există întotdeauna semne de întrebare. Prima şi cea mai mare greşeală pe care o putem face în momentul de faţă este să ne gândim că suntem deja calificaţi. Dacă cineva gândeşte în acest fel vom pierde următorul meci", a declarat Filipe Coelho.

Tehnicianul portughez spune că are încredere în jucătorii săi şi că este posibil ca adversarii să schimbe formula de start faţă de prima manşă.

"Am încredere în jucătorii mei, ştiu cât de mult muncesc la antrenamente şi cât de mult îşi doresc să avanseze în această competiţie. Şi ei ştiu că adversarii noştri de mâine sunt unii foarte buni. Suntem un grup şi trebuie să fim pregătiţi la fel cum am fost şi până acum. Au adus jucători noi faţă de cei de săptămâna trecută şi mă aştept să evolueze din primul minut. Extremele, mijlocaşii, cei doi atacanţi, sunt foarte buni. Vorbim despre atacantul care evoluează pentru naţionala din Jamaica. Cu siguranţă va fi un meci tare. Este greu cu siguranţă să jucăm din trei în trei zile, dar dacă am ajuns în acest punct este bine şi pentru jucători să evolueze din trei în trei zile. Este foarte greu, dar este şi un moment extraordinar", a completat acesta.

Coelho a afirmat totodată că echipa sa a rămas "cu picioarele pe pământ'', chiar şi după câştigarea celui de-al treilea trofeu din acest an, Supercupa României.

"Suntem o echipă care e întotdeauna cu picioarele pe pământ. Din punctul meu de vedere am fi meritat să câştigăm Supercupa în primele 90 de minute, să nu mai ajungem la loviturile de departajare. Pot spune asta după ce am făcut analiza jocului. În continuare mai avem lucruri de pus la punct. Nu putem promite că vom câştiga toate meciurile, dar vom promite că vom da totul pentru a câştiga. Nu trăim în trecut, facem tot ce e mai bun în prezent şi ne gândim la viitor", a mai spus portughezul.

Assad Al Hamlawi: ”Categoric nu suntem calificaţi în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor”

Atacantul Assad Al Hamlawi a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că în mod categoric Universitatea Craiova nu este calificată în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, chiar dacă a învins cu 4-1, în deplasare, formaţia belarusă ML Vitebsk, în prima manşă a turului întâi.

"Sunt foarte încântat că pot juca într-o altă partidă de Champions League. Pentru că ei n-au jucat în această săptămână cu siguranţă vor fi foarte proaspeţi, dar vom încerca să fim la un nivel înalt. Categoric nu suntem calificaţi. Mai avem încă un meci de jucat pentru a ne gândi la calificarea în turul următor. Încă ne gândim la acest joc, nu ne facem planuri pentru turul doi", a afirmat jucătorul formaţiei oltene.

"Eu sunt un tip competitiv, nu îmi place să mă plâng. Sunt pregătit să joc oricât îmi cere antrenorul, zero minute sau 120 de minute", a mai spus atacantul.

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