Mirel Rădoi, fost antrenor al oltenilor, revenit de curând la FCSB, a susținut că un eventual titlu cucerit de Craiova ar fi meritul lui Coelho și al staff-ului său. Rădoi a vrut să nu își atribuie potențialii lauri.

Felipe Coelho, „contră” cu Mirel Rădoi

În schimb, Felipe Coelho a avut o altă opinie. Tehnicianul portughez a transmis că un succes al „leilor” din Bănie s-ar datora elevilor săi.

„Nu, nu este datorită mie, este datorită jucătorilor. E simplu!”, a spus Felipe Coelho, la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova - FC Argeș de mâine, de la ora 20:30, contând pentru prima etapă din play-off.

Coelho a analizat-o pe FC Argeș

Referitor la duelul împotriva piteștenilor, antrenorul portughez a subliniat că pe Universitatea Craiova o așteaptă un meci dificil.

„Jucăm împotriva unei echipe bune, care poate evolua în diferite sisteme. Au jucători buni, cu experiență, dar focusul trebuie să fie de partea noastră. Vom încerca să adăugăm alte trei puncte în clasament. Meciul precedent nu contează în acest moment. Sunt agresivi în zona defensivă, cu o bună organizare. Am lucrat în zilele trecute și vom vedea dacă suntem pregătiți de această confruntare. Am încredere în jucătorii mei și sunt sigur că vom da totul.

Ei au jucători care pot fi decisivi. Avem 27-28 jucători care pot juca. Aș vrea să am toți jucătorii la dispoziție ca să joace, dar nu este o scuză. Este una dintre posibilități ca Luca Băsceanu să joace, dar avem și alte variante. Statistica este importantă, dar nu contează chiar atât de mult pentru mine. Circulația balonului contează pe parcursul unui meci. Nu ne uităm pe clasament, ci pe următorul adversar.

Coelho: „Pentru noi contează să ne controlăm jocul nostru”

Sunt oameni care plătesc salarii ca să se gândească ce este mai bine pentru echipă. Noi, ca echipă, respectăm acest lucru. Sunt aici să pregătesc antrenamentele. Accept regulile. Opinia mea nu este importantă, așa că focusul este doar pe echipă, să ne îmbunătățim jocul, să obținem toate punctele pentru suporteri, pentru oraș.

Vom vedea dacă se va schimba mentalitatea celorlalte echipe în play-off. Depinde de mai multe aspecte, dacă joacă acasă, în deplasare. Pentru noi contează să ne controlăm jocul nostru, să fim echilibrați și, în același timp, suporterii să ne ajute în momentele dificile, pentru că acești jucători dau totul și nu există alți jucători care să dea mai mult decât ei”, a declarat Coelho.