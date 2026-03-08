GALERIE FOTO Fotbaliștii nu mai puteau respira! Ce s-a întâmplat în Rapid - Universitatea Craiova: meciul a fost întrerupt

Fotbaliștii nu mai puteau respira! Ce s-a întâmplat în Rapid - Universitatea Craiova: meciul a fost întrerupt Superliga
Duelul Rapid - Universitatea Craiova a fost întrerupt.

RapidUniversitatea CraiovaSuperligagazeHoratiu Fesnicarbitrusuporteri
Într-un meci care a fost LIVE TEXT pe Sport.ro, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, au remizat scor 1-1

Înaintea partidei care se joacă în Giulești, oltenii se aflau pe primul loc în clasament și aveau cu patru puncte mai multe decât echipa lui Costel Gâlcă, iar în urma acestui egal, cele două au păstrat distanța.

Fotbaliștii nu mai putea respira din cauza gazului lacrimogene

A fost spectacol și în tribunele arenei din Giulești, nu doar pe teren, iar fanii celor două echipe s-au luat la ceartă.

Din informațiile Sport.ro, forțele de ordine au intervenit și au folosit gaze lacrimogene a liniști spiritele.

Meciul a fost întrerupt pentru cinci minute din cauză că gazele lacrimogene i-au afectat și pe jucători.

Partida a fost reluată, dar problemele au continuat, pentru că suporterii de la tribuna a doua au folosit cuvinte xenofobe la adresa lui Ștefan Bairam, iar Nicușor Bancu l-a informat pe centralul partidei, conform informațiilor obținute de Sport.ro.

Scandările au încetat din momentul în care Horațiu Feșnic a „amenințat” că va opri meciul timp de zece minute.

Rapid - Universitatea Craiova, echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Moruțan, Vulturar - Dobre, Paraschiv, Petrila

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Briciu, D. Ciobotariu, Manea, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, Almeida, Hazrollaj, Koljic

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Montoya, Mekvabishvili, D. Matei, Băluță, Bancu - Nsimba, Baiaram

Antrenor: Filipe Coelho

Rezerve: Isenko, Lung, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Crețu, Muntean, Cicâldău, Barbu, Etim, Al-Hamlawi

