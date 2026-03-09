Așa cum a anunțat Sport.ro duminică, tehnicianul a acceptat propunerea lui Gigi Becali și va conduce echipa până la finalul sezonului, după plecarea lui Elias Charalambous și a secundului Mihai Pintilii.

Misiunea lui Rădoi nu va fi deloc ușoară. FCSB a terminat sezonul regulat din SuperLiga României pe locul 7, cu 46 de puncte, și va evolua în play-out, o premieră pentru club de la introducerea acestui sistem competițional.

Echipa la care Mirel Rădoi are cele mai bune cifre ca antrenor

Deși a antrenat cluburi precum FCSB sau Universitatea Craiova, cele mai bune cifre din cariera de antrenor le-a avut la România U21.

Între 2018 și 2019, Rădoi a condus selecționata de tineret în 16 partide și a avut o medie de 2,06 puncte pe meci. În acea perioadă, România U21 a ajuns până în semifinalele UEFA European Under-21 Championship 2019.

Parcursul tricolorilor mici s-a oprit în penultimul act, după înfrângerea cu 2-4 în fața selecționatei Germania U21.

La nivel de club, Rădoi are o medie de 1,77 puncte pe meci la Universitatea Craiova, în timp ce la FCSB a avut o medie de 1,59 puncte pe partidă.

Cele mai slabe rezultate le-a avut la Al-Jazira, unde, în doar șapte meciuri, a avut o medie de 0,57, cu cinci înfrângeri, un egal și o victorie.

FCSB începe play-out-ul de pe primul loc

Chiar dacă a ratat play-off-ul, FCSB va porni play-out-ul de pe prima poziție, cu 23 de puncte, la doar un punct peste UTA Arad și la două de FC Botoșani și Oțelul Galați.

Obiectivul anunțat de Gigi Becali rămâne calificarea în cupele europene. Pentru a ajunge acolo, roș-albaștrii trebuie să termine play-out-ul pe unul dintre primele două locuri, iar apoi să câștige barajul pentru Europa.

Debutul lui Mirel Rădoi pe bancă ar putea veni în meciul cu Metaloglobus București, primul al FCSB-ului din play-out.