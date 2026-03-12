Tottenham Hotspur le-a acordat fanilor câteva zile suplimentare pentru a decide dacă îşi reînnoiesc abonamentele, pe fondul temerilor că echipa ar putea retrograda în Championship (divizia a doua engleză).

Spurs sunt la doar un punct de zona „nisipurilor mișcătoare“, cu nouă meciuri rămase, şi ar putea ajunge pe loc retrogradant, dacă pierd în faţa lui Liverpool, sâmbăta aceasta. Asta și în funcţie de rezultatele meciurilor lui Nottingham Forest şi West Ham United.

Fanii au timp până pe 26 mai, la două zile după sfârşitul sezonului din Premier League, să decidă dacă îşi reînnoiesc abonamentele, dar clubul a anunţat o prelungire până pe 7 iunie, având în vedere ''situaţia gravă a clubului în campionat''.

Tottenham nu a câştigat încă nicio partidă din Premier League în 2026 şi trece, în prezent, prin cea mai proastă serie din istoria clubului, pierzând ultimele şase meciuri în toate competiţiile. De când Igor Tudor a preluat conducerea de la Thomas Frank, echipa a pierdut în faţa lui Arsenal (1-4), Fulham (1-2), Crystal Palace (1-3) şi Atletico Madrid (2-5).

Croatul rămâne antrenorul echipei, dar poziţia sa este în mare pericol. Potrivit Agerpres, clubul englez a contactat deja alţi antrenori pentru eventualitatea în care rezultatele nu se îmbunătăţesc.

După ce va vizita Liverpool pe Anfield, sâmbăta aceasta, Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, o va găzdui pe Atletico Madrid, având sarcina „imposibilă“ de a recupera un deficit de 5-2.