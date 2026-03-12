LIVE EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Gloria Bistrița și Rapid se întâlnesc în etapa cu numărul 17 din Liga Florilor.

Dacă bat, ardelencele depășesc din nou la puncte liderul actual, CSM București.

Giuleștencele, în schimb, au un sezon foarte slab și se află undeva la mijlocul clasamentului (vezi mai jos clasamentul din Liga Florilor).