Meciurile din Liga Florilor și Liga Zimbrilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Gloria Bistrița - Rapid

LIVE EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Gloria Bistrița și Rapid se întâlnesc în etapa cu numărul 17 din Liga Florilor.

Dacă bat, ardelencele depășesc din nou la puncte liderul actual, CSM București. 

Giuleștencele, în schimb, au un sezon foarte slab și se află undeva la mijlocul clasamentului (vezi mai jos clasamentul din Liga Florilor).

Știm sferturile Cupei României! Când se joacă cele patru meciuri

Programul sferturilor de finală din Cupa României la handbal feminin:

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (miercuri, 25 martie)

Gloria Bistrița – CSM Corona Brașov (sâmbătă, 28 martie)

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați (sâmbătă, 28 martie)

Rapid București – SCMU Craiova (miercuri, 22 aprilie)

Clasamentul din Liga Florilor

Clasamente oferite de Sofascore
