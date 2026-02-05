Universitatea Craiova a învins-o joi, pe teren propriu, scor 1-0, pe Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Superligă. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de David Matei în minutul 61.

Filipe Coelho, mesaj mobilizator după Universitatea Craiova - Oțelul Galați 1-0

La finalul partidei, antrenorul Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi și le-a reamintit că trebuie să muncească pentru fiecare victorie din campionat.

„A fost un meci dificil. Este o victorie meritată în fața unei echipe foarte, foarte puternice. La început nu am presat prea bine, iar apoi am avut multe ocazii să marcăm. Este un rezultat corect și sunt trei puncte meritate.

După 20 de minute am început să jucăm mai bine. E normal ca în primele minute să avem ceva probleme. Jucătorii au venit după înfrângerea din etapa trecută.

Coelho: „Cea mai importantă este echipa”

Noi știm că trebuie să muncim foarte mult pentru victorii. E parte din munca mea, încerc să dau încredere tuturor jucătorilor. Nu contează cine înscrie, o să fiu la fel de fericit. Cea mai importantă este echipa.

Ne recuperăm acum și muncim. Începem să pregătim următorul meci. Nu va fi ușor, o să vedem”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

Craiova a revenit pe primul loc

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa Oţelului Galaţi şi elevii lui Coelho au revenit pe prima treaptă a podiumului, având 49 de puncte. Oţelul e în afara play-off-ului, pe locul 9, cu 37 de puncte.