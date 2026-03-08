LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.

Opt victorii, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în campionatul curent pe teren propriu.

Oltenii au câștigat șase dintre cele 14 deplasări, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

La finalul rundei precedente, craiovenii aveau cel mai bun atac, 52 de goluri marcate, dintre care 22 pe teren advers.

Rapid este formația cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute - 17.

Pe spațiul porții oltenilor s-au tras cele mai puține șuturi, doar 84 (Rapid -117).

Cine sunt fotbaliștii cu cele mai multe contribuții ofensive

Jucătorii cu cele mai multe contribuții ofensive din cele două tabere: Alexandru Dobre - 16 (14 goluri, 2 pase decisive), Claudiu Petrila - 11 (3 goluri, 7 pase decisive, 1 penalty scos și transformat de alt coleg), respectiv Steven Nsimba - 12 (9 goluri, 3 pase decisive) și Ștefan Baiaram - 11 (7 goluri, 4 pase decisive).

De la revenirea Rapidului în principala competiţie internă din 2021, cele două s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, craiovenii s-au impus de șapte ori, bucureştenii au câştigat patru jocuri, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Costel Gâlcă, acum la Rapid după ce a fost la Universitatea Craiova

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 2 noiembrie 2025, Universitatea Craiova - Rapid 2-2 (marcatori: Adrian Rus, Steven Nsimba / Tobias Christensen, Lars Kramer).

De reamintit că, tehnicianul Constantin Gâlcă a antrenat gruparea din Bănie în sezonele 2023-2024 și 2024-2025, palmaresul acestuia pe banca alb-albaștrilor cuprinzând 35 de jocuri în toate competițiile - 16 victorii - 11 remize - 8 înfrângeri. Info: LPF

Clasamentul din Superligă