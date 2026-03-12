După 30 de etape, FCSB a bifat 46 de puncte și a încheiat la patru lungimi de play-off. 13 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri au consemnat bucureștenii în sezonul regulat.

Elias Charalambous a părăsit banca lui FCSB, pe care va sta Mirel Rădoi. Fostul internațional va debuta duminică, de la 20:30, împotriva lui Metaloglobus București.

Gigi Becali e sincer: ”Regret că nu l-am luat la FCSB”

Gigi Becali, patronul campioanei, a dezvăluit că putea să aducă jucători importanți din Superliga, care fac furori la alte echipe, la FCSB, cum ar fi Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu sau Korenica.

”Regret că nu l-am luat pe Băluță, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo și nu i-a dat niște calificative bune. Am regret că nu l-am luat și pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată. Erau Tănase și Coman și mi-au zis să îl iau pe Cicâldău, eu l-am luat pe Vînă.

Așa regret că nu i-am luat nici pe Louis Munteanu și Korenica. Dacă luam fundașul central de la FC Argeș aveam under. Dacă nu îi luam pe Politic și Alibec, nu-i mai băgam… nu-i dădeam nici împrumut și încurcau ei cu jucătorii lor alte echipe. Ce am făcut mi-a fost împotrivă, nimic nu mi-a ieșit”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.

Rădoi debutează împotriva lui Metaloglobus, în prima etapă din play-out

Primul meci al lui Rădoi pe banca lui FCSB este cel de duminică seară, de la ora 20:30, cu Metaloglobus București, care și-a schimbat și ea recent antrenorul. Florin Bratu l-a înlocuit pe Mihai Teja.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro Florin Bratu a fost întrebat dacă e pregătit să-i încurce debutul lui Mirel Rădoi la FCSB.

”(n.r. Îi încurci debutul sau revenirea pe bancă?) Eu îmi doresc foarte mult, pentru că noi vrem să avansăm în clasament. Noi am fost colegi la echipa națională când jucam fotbal, am fost colegi la școala de antrenori, am terminat licența pro împreună”, a spus Bratu.