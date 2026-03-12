Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Charalambous a demisionat de la FCSB după ultima etapă din sezonul regulat, 1-3 contra Universității Cluj. Marți dimineață, cipriotul a părăsit România, iar la aeroport a ținut un discurs cu lacrimi în ochi.

Elias Charalambous a asistat la meciul din Cipru al fiului său

La revenirea în Cipru, Elias Charalambous nu a stat departe de fotbal. Antrenorul a asistat miercuri la meciul dintre echipele U19 ale lui Pafos și APOEL, în semifinalele Cupei Ciprului la nivel de tineret.

Fostul antrenor de la FCSB a vrut să îl vadă la lucru pe fiul său, Panagiotis Charalambous, care joacă la echipa U19 a lui Pafos pe poziția de fundaș central, scrie Athlitika Press.

Pafos U19 s-a impus cu 2-0, iar returul din semifinalele Cupei Ciprului se va disputa pe 8 aprilie.