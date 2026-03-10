Antrenorul se va afla pe banca roș-albaștrilor până în vară, atunci când va pleca la o nouă echipă.

Mirel Rădoi: ”Cum să arăți cu degetul către un coleg?”

Mirel Rădoi a vorbit despre așteptările sale de la noii săi elevi și a transmis că nu va tolera în niciun moment ca jucătorii să își reproșeze lucruri în timpul meciurilor.

Noul antrenor al roș-albaștrilor consideră că atitudinea avută de unii jucători la meciul cu U Cluj a fost inacceptabilă.

”E vorba de un grup, dacă nu ne respectăm nu putem să avem așteptări de la altcineva să ne respecte. Greul unei echipe e dus de jucători. Am fost parte dintr-un grup, am fost căpitan de echipă, știu ce înseamnă.

Dacă eu am supărări pe un coleg înseamnă că nu vreau să câștig. Asta îmi e greu să înțeleg ca antrenor. Cum să fii supărat pe un coleg în timpul unui meci!? Cum să arăți cu degetul către un coleg, cum a fost la meciul cu U Cluj? Nu există! Un coleg are nevoie doar de încurajări și când dă o pasă greșită”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.