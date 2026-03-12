La conferința de presă în care a fost prezentat, Mirel Rădoi a vorbit în termeni laudativi despre condițiile pe care le-a găsit la FCSB: "Avem propria bază de antrenament care este la standarde înalte, nu mai vorbesc de medicație și alimentație", spunea tehnicianul.

Mihai Stoica: "Avem nevoie să ne retehnologizăm. Mă aștept ca Mirel să ceară investiții"

Totuși, Mirel Rădoi și-ar dori anumite investiții ale clubului într-o tehnologie care să le facă viața mai simplă celor din staff-ul tehnic. Mihai Stoica spune că patronul Gigi Becali ar fi dispus să îndeplinească orice cerință de acest timp.

"Clubul pe care îl conduc este solvabil din toate punctele de vedere. Am un patron care niciodată n-a spus nu când a fost vorba de vreo investiție. Mirel s-ar putea să aibă niște solicitări în direcția asta. Am văzut că lucrează foarte mult cu date, sunt foarte meticuloși, avem nevoie să ne retehnologizăm.

Eu nici măcar nu trebuie să-l întreb pe Gigi când e vorba de așa ceva. Când i-am zis că vreau saune cu infraroșu, a zis să luăm tot ce e de ultimă generație. Și Gigi știe cât de mult au evoluat anumite echipe care au avut condiții de recuperare. N-are nimeni din țară ce avem noi.

Da, mă aștept ca Mirel să ceară investiții. Am discutat despre niște platforme, despre monitorizarea cu acuratețe mai mare a antrenamentelor și a meciurilor. Suntem deschiși la orice. Eu sunt la dispoziție", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.