Roș-albaștrii vor continua să evolueze pe Arena Națională și în play-out, însă nu vor putea încheia sezonul pe stadionul pe care au ajuns să îl numească ”acasă”.

Mihai Stoica: ”Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea!”

Cel mai mare stadion al țării se va închide începând cu data de 1 mai pentru evenimentele sportive și va găzdui o serie de evenimente cultural-artistice, printre care și concertele Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai).

Astfel, în ultima etapă din play-out, meciul cu Unirea Slobozia, FCSB nu va putea evolua pe Arena Națională, iar roș-albaștrii sunt nevoiți să se mute.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că echipa va juca împotriva celor de la Unirea Slobozia în Ghencea, pe Stadionul Steaua. Tot în Ghencea s-ar putea juca și o eventuală semifinală a barajului pentru Conference League.

”Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo.

Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea. S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe ’Arc’, nu s-a pus problema.

Jucătorilor nu le place în Ghencea. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.