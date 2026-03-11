După ce roș-albaștrii au pierdut cu U Cluj, scor 1-3, și au aflat că vor evolua în play-out, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au anunțat că au decis să părăsească echipa ca urmare a rezultatelor slabe.

Mihai Stoica: ”Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lui Charalambous și a lui Pintilii”

Câteva zile mai târziu, pe banca echipei a ajuns Mirel Rădoi, care a făcut deja unele schimbări la nivel de staff.

Mihai Stoica a fost întrebat dacă s-a gândit în vreun moment să demisioneze după ce Charalambous și Pintilii au luat această decizie, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că nu a luat acest lucru în considerare.

Oficialul clubului și-a asumat o greșeală uriașă făcută în vară, când, în loc să lucreze la reîmprospătarea lotului, s-a bucurat că jucătorii semnau prelungirile contractelor.

”Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor. Sunt vinovatul principal, în vară ar fi trebuit să realizez eu primul că trebuie să reîmprospătăm lotul. Au venit 4 jucători, am crezut că e suficient, nu a fost, din nefericire cei ce au venit nu au avut aport.

Graovac și Thiam ne-au ajutat, clar, indiscutabil și-au făcut treabă, au fost la nivelul așteptărilor. Politic și Alibec, nu. Denis Alibec a fost accidentat și apoi a fost greu neavând minute, el e un jucător care trebuie să joace meci de meci. Nu a fost adus să joace în locul lui Bîrligea, era imposibil să joace amândoi deodată. Partea proastă e că au fost accidentați amândoi în același timp.

În vară eu mă bucuram când prelungeau jucătorii, trebuia să zic stop atunci, nu să mă bucur, să căutăm jucători noi, nu să prelungim”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.