Mirel Rădoi a preluat oficial echipa după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să plece la finalul sezonului regulat

Mihai Stoica a confirmat plecarea definitivă a lui Thomas Neubert

Antrenorul a ajuns la FCSB cu staff-ul propriu, astfel că roș-albaștrii au fost nevoiți să facă unele modificări importante la nivelul băncii tehnice. Una dintre acestea a fost mutarea lui Marius Popa, tatăl portarului U21 Matei Popa, la academia roș-albaștrilor, unde se va ocupa de o grupă de juniori.

Totuși, cea mai importantă plecare este poate cea a lui Thomas Neubert, preparatorul fizic care s-a ocupat de echipă în ultimii ani. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Neubert a semnat încetarea contractului și a plecat definitive de la gruparea roș-albastră.

”(n.r. Thomas Neubert pleacă definitiv de la FCSB?) Da. Am semnat încetarea contractului ieri”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cum arată staff-ul lui Mirel Rădoi:

Asistenți: Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu

Antrenor cu portarii: Robert Tufiși

Preparator fizic: Horațiu Baciu

Analist: Denis Rădoi