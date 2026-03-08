După o primă repriză fără goluri, Nicușor Bancu a deschis scorul pentru olteni în minutul 49. Doar șase minute mai târziu, Alexandru Dobre a restabilit egalitatea, după o perioadă de presiune constantă la poarta gazdelor.

La finalul partidei, tehnicianul craiovenilor, Filipe Coelho, suspendat două etape și nevoit să urmărească meciul din tribune, a oferit prima reacție la flash-interviuri și a comentat inclusiv sancțiunea primită.

Filipe Coelho a dat cărțile pe față: „Anumiți oameni nu mă vor aici”

"Am încercat să câștigăm din prima până în ultima secundă. Am întâlnit o echipă foarte bună. Este un punct în plus. Ne întoarcem la Craiova, iar de mâine ne vom gândi la următorul meci din play-off și vom începe să lucrăm.

Desigur că am soluții. De când am venit aici, am tot găsit soluții pentru multiple probleme. Partea ușoară este să aleg jucătorii, fiindcă am un grup foarte bun. Asta mă face mândru. Felul în care luptă, în care se antrenează. Îmi iubesc jucătorii!

E fotbal. A fost un gol, nu un moment fericit, dar face parte din fotbal. Trebuie să analizăm de ce am încasat golul, să vedem dacă putem corecta asta în viitor. Câteodată, oponentul joacă bine, respectăm asta. Acum patru zile am jucat 120 de minute, am încercat să controlăm meciul, am încercat să ne impunem stilul de joc. Trebuie să analizez meciul, dar din exterior, cred că am făcut un meci bun.

(n.r - Despre suspendare) Nimic nu se va schimba. Pentru mine, este nedrept pentru că, așa cum am mai spus, am văzut cu ochii mei același comportament pe care l-am avut și eu și a existat un tratament diferit. Cred că e clar pentru toți, dar am timp să învăț, poate trebuie să mă adaptez la lucruri de genul acesta. Nu este important acum. A fost ce a fost și nu sunt persoana importantă din echipă. Din câte ați văzut la meci, jucătorii au jucat bine. Noi suntem doar staff-ul tehnic. E frumos să stai pe bancă, evident. Dar anumiți oameni au crezut că nu merit asta.", a spus Filipe Coelho după meci.

Tehnicianul portughez a fost sancționat de Federația Română de Fotbal după eliminarea din meciul cu CFR Cluj, din sferturile Cupa României.

Comisia de Disciplină a decis suspendarea lui Coelho pentru două meciuri și aplicarea unei penalități sportive de 360 de lei, conform articolului 53.2 din Regulamentul Disciplinar. DETALII AICI