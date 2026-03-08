LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.

Înaintea partide care se va juca în Giulești, oltenii se află pe primul loc în clasament și au cu patru puncte mai mult decât echipa lui Costel Gâlcă.

Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului cu Rapid

Meciul de duminică seara este un duel extrem de important în lupta la titlu, înainte de play-off.

Acest fapt este cunoscut și de către antrenorul oltenilor, astfel că Felipe Coelho i-a întâmpinat pe toți jucătorii și pe membrii din staff-ul Universității Craiova, și i-a încurajat înaintea meciului cu Rapid.