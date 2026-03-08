GALERIE FOTO Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova: gest rar întâlnit

Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova: gest rar întâlnit
Felipe Coelho a făcut un gest rar întâlnit înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova Superliga Felipe Coelho Rapid
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.

Înaintea partide care se va juca în Giulești, oltenii se află pe primul loc în clasament și au cu patru puncte mai mult decât echipa lui Costel Gâlcă.

Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului cu Rapid 

Meciul de duminică seara este un duel extrem de important în lupta la titlu, înainte de play-off. 

Acest fapt este cunoscut și de către antrenorul oltenilor, astfel că Felipe Coelho i-a întâmpinat pe toți jucătorii și pe membrii din staff-ul Universității Craiova, și i-a încurajat înaintea meciului cu Rapid.

  • Coelho
×
Rapid - Universitatea Craiova, echipele de start

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Moruțan, Vulturar - Dobre, Paraschiv, Petrila

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Briciu, D. Ciobotariu, Manea, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, Almeida, Hazrollaj, Koljic

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Montoya, Mekvabishvili, D. Matei, Băluță, Bancu - Nsimba, Baiaram

Antrenor: Filipe Coelho

Rezerve: Isenko, Lung, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Crețu, Muntean, Cicâldău, Barbu, Etim, Al-Hamlawi

