Rar s-a întâmplat ca în Saudi Pro League să ajungă un antrenor care să se facă antipatic, în ochii presei și suporterilor, precum Marius Șumudică, într-un interval atât de scurt de timp!

Instalat la Al-Okhdood, în ianuarie, tehnicianul de 55 de ani s-a făcut remarcat până acum din două motive. În primul rând, prin rezultatele sale catastrofale – 2 victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri în 13 meciuri. Și apoi prin declarațiile sale revoltătoare. La acest capitol, Șumudică a „reușit“ să-și treacă în cont încă o „bilă neagră“ după 0-5 cu Al-Fayha pe teren propriu, etapa trecută.

Imediat după acest dezastru, românul a venit la conferință și a lăsat de înțeles că vrea să plece pentru că are… „probleme personale“. Motivul invocat i-a șocat pe jurnaliștii saudiți, în condițiile în care vorbim despre un antrenor care are două luni de când a fost numit pe bancă.

Exact asta a remarcat un site din Arabia Saudită, făcând referire la modul prin care Șumudică își pregătește „evadarea“ de la Al-Okhdood.

„Când te uiți la trecutul lui Șumudică, vezi același <<film>>. Pentru că, de fiecare dată, când a venit în Arabia Saudită, cum rezultatele au început să fie tot mai slabe, el a invocat aceeași scuză: problemele familiale. Mai mult decât atât, în Turcia, a <<reușit>> să dea vina pe soția sa (n.r. – mă întreabă ce căutăm aici?), ca să-și pregătească plecarea de la o echipă, în 2021. Practic, cum își dă seama că lucrurile nu mai pot fi îndreptate, Șumudică se folosește de scuza ca problemele familiale, ca să-și explice eșecul“, au remarcat arabii.

Pentru Marius Șumudică, urmează un meci crucial, în weekend. Sâmbătă (ora 21:00, ora României), Al-Okhdood va întâlni Al-Shabab Riad, în deplasare, în campionat. Aproape sigur, în cazul unui eșec, românul își va face bagajele, în condițiile în care, în acest moment, echipa sa are cinci înfrângeri în ultimele șase partide!