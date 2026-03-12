Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de prestațiile echipei sale din acest sezon și a anunțat măsuri radicale. Patronul FCSB pregătește înființarea unui departament special de scouting, dar și o campanie impresionantă de transferuri pentru sezonul următor.

Până atunci, Mirel Rădoi (44 de ani), proaspăt ”instalat” pe banca tehnică în locul lui Elias Charalambous, va avea ca obiectiv accederea în cupele europene prin intermediul barajului din play-out.

Gigi Becali pregătește un buget fabulos pentru transferuri

Gheorghe Mustață, liderul galeriei de la FCSB, a dezvăluit deja planul pus la cale de Becali: pregătește un buget de transferuri de 5-6 milioane de euro, de care se vor ocupa Adrian Ilie, Mirel Rădoi și Mihai Stoica.

„Din ce am înțeles, va fi un buget pentru transferuri. Am înțeles că va face un buget de 5-6 milioane de euro de care vor răspunde Adi Ilie, Mirel și Meme. Deci, la treabă!”, a spus Mustață, la Fanatik.ro.

În sezonul 2025-2026, Gigi Becali a cheltuit puțin peste 1,6 milioane de euro pentru transferuri. Cele mai scumpe au fost Dennis Politic (un milion de euro) și Joao Pualo (600.000 de euro).

Ciprian Marica e convins de un singur lucru după ce Rădoi a semnat cu FCSB: ”Asta va face”

Ciprian Marica e sigur că Mirel Rădoi își va pune amprenta pe jocul lui FCSB, care trece prin cea mai neagră perioadă din ultimii ani.

”Viața bate filmul... Îl vedem din nou la FCSB, poate pentru două luni, poate pentru un an sau cine știe... Eu sunt convins că Mirel Rădoi are ambiția necesară și își va pune amprenta pe jocul echipei”, a spus Ciprian Marica.