FCSB spera la castigarea campionatului: Craiova poate trimite titlul la Bucuresti! TOATE CALCULELE pentru un final de sezon incendiar

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB a castigat derby-ul cu Craiova, scor 2-0, iar acum presiunea s-a transferat pe umerii jucatorilor lui Dan Petrescu.

FCSB si CFR ar putea juca un meci decisiv in ultima etapa pe Arena Nationala. Pentru ca acea partida sa fie una capitala, intre cele doua echipe trebuie sa se pastreze o distanta de doar doua puncte.

Pentru ca FCSB sa castige titlul dupa o pauza de trei sezoane, CFR trebuie sa se impiedice cu Astra in aceasta etapa si cu Craiova in penultima runda. Problema pentru olteni ar fi reprezentanta ca in cazul unui esec si cu CFR va iesi din cupele europene. Daca echipa lui Papura va termina sezonul pe locul 4, iar Astra va castiga Cupa oltenii vor ramane in afara cupelor europene. Astfel, meciul dintre CFR si Craiova va fi decisiv atat pentru olteni, cat si pentru ardeleni.