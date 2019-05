Atentie, TRAGE Tanase! Cum s-a antrenat atacantul FCSB pentru derby-ul cu Craiova

Florin Tanase a marcat golul victoriei in ultima etapa. Vrea sa aduca tot el punctele si de la Craiova.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Tanase s-a distrat la poligon inaintea plecarii stelistilor in Banie. VEZI AICI VIDEO!



Florin Tanase, 24 de ani, a marcat de 9 ori in acest sezon. Spera sa-si depaseasca totalul din campionatul trecut, in care a inscris de 10 ori. Tanase s-a recuperat total dupa accidentarea teribila la ligamente pe care a suferit-o in urma cu doua sezoane. E unul dintre jucatorii de la care Becali asteapta milioane bune. Tanase e de vanzare in aceasta vara, a anuntat Becali.