"Craiova pierde frumos, zici ca-i Liverpool!" Mihai Mironica, dupa meciul care poate insemna inceputul sfarsitului pentru olteni

Craiova s-a luptat ca niciodata, dar a pierdut aproape ca-ntotdeauna in fata lui FCSB, al treilea esec in acest sezon in fata celei mai antipatizate echipe in Oltenia.

Degeaba este invocat publicul numeros, sunt multi fotbalisti care spun ca n-au vazut spectatori marcand goluri, tot jucatorii sunt cei care conteaza si aici Craiova mai are mult de munca, mai ales dupa cedarea tripletei sale magice de atac, Mitrita, Baluta, Gustavo, si dupa accidentarea golgeterului Koljic. Fortes este o teapa, o capcana intinsa Craiovei de Iordanescu, care nu stia cum sa scape de el de la Gaz Metan, si de FCSB, care a oferit o suma “la misto” pentru acest varf.

Se poate insa o teapa si mai mare. Donkor a comis un penalty de zici ca era blat cu FCSB si a si directionat in proprie poarta o minge ce se ducea, probabil, pe langa din piciorul ratangiului de serviciu, Dennis Man. Donkor are calitati fizice si chiar tehnice de apreciat, dar greselile decisive pe care le comite ii anuleaza toate lucrurile bune facute. El trebuia chiar eliminat in aceasta partida, pentru acea bariera facuta inconstient la Hora cand avea deja galben.

Corneliu Papura a fost fricos, desi gazda, a jucat mai prudent decat FCSB, l-a trimis pe un mijlocas central precum Fedele sa fie decar. Antrenorul care ne spunea inainte de meci ca “o viseaza pe Steaua” a facut schimbari post pe post, n-a riscat deloc, a incercat o mutare mai indrazneata de-abia in minutul 85 cu intrarea lui Baicu in locul lui Fedele. Papura a reusit sa-l scoata de pe teren pe cel care era cel mai periculos jucator al Craiovei alaturi de Mihaila, ma refer la Barbut. La fel de fricos a fost si Mangia in acest an la Bucuresti impotriva lui FCSB, cu Bic introdus la egal in locul lui Mihaila, si suporterii l-au taxat apoi pe italian din acest motiv.

Dupa iesirea lui Gnohere, am vazut cea mai buna varianta pe care o poate propune FCSB acum. Hora s-a luptat foarte bine in faza obtinerii penalty-ului, Coman a fost si el excelent, mai ales in aceeasi faza a obtinerii loviturii de la 11 metri. Urcarea lui Cristea alaturi de Filip si dispunerea perechii de fundasi centrali cu Balasa si Planic este cea mai buna formula defensiva pe care o poate avea echipa lui Teja. Si nu uit de Pintilii. O reverenta si pentru Junior Moraes, cu un nou meci remarcabil facut impotriva Craiovei ca si la Bucuresti cand ii dadea pasa de gol lui Gnohere. Nu trebuie uitat Balgradean, foarte bun mai ales cand a fost singur fata-n fata cu Mihaila. Sau “incredibil”, asa cum l-a complimentat capitanul adversarilor, Bancu.

Craiova a fost batuta de FCSB desi a jucat bine, cam cum i s-a intamplat lui Liverpool pe Camp Nou in meciul programat prea tarziu pentru a fi vazut de Papura cel Obosit. A cam obosit si publicul sa astepte spargerea barierei de aceasta noua echipa a Craiovei, stadionul fiind deja aproape gol pe final. Dar pana la urma cine sparge bariere in Liga 1, ca primele 5 locuri vor fi probabil la fel ca si la finalul sezonului trecut, lucru unic in Europa...