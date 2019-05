Scenariu SF pentru un final DEMENT de campionat! FCSB, CFR si Craiova la EGALITATE DE PUNCTE! Cine ar fi campioana

E foarte, foarte greu, dar nu imposibil ca FCSB, CFR si FCSB sa termine la egalitate de puncte play-off-ul!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Craiova are de facut munca cea mai grea. Trebuie sa bata tot pana la final! Echpei lui Papura ii trebuie victorii cu FCSB, CFR si Viitorul. Va ajunge la 45 de puncte, total pe care il pot cumula si rivalele FCSB si CFR.

Ce ar trebui sa se intample?

Ca sa avem un sezon decis din nou la articole de regulament, CFR ar trebui sa ia doar un punct la Giurgiu, apoi sa fie invinsa de CFR si FCSB. Stelistii trebuie sa piarda diseara, pe terenul Craiovei, apoi sa castige la Sepsi, apoi acasa cu CFR. In eventualitatea acestui scenariu, toate echipele ar aduna 45 de puncte. Nu vom ajunge la TAS nici in aceasta situatie. CFR e singura dintre cele 3 care nu a beneficiat de rotunjire in plus la startul play-off-ului, cand punctele s-au injumatatit. Astfel, in situatie de egalitate, CFR e campioana! Intre FCSB si CFR departajarea se va face in functie de rezultatele directe!

Cu cine mai au de jucat

CFR

Astra (d)

Craiova (a)

FCSB (d)



FCSB:

Craiova (d)

Sepsi (d)

CFR (a)



Craiova

FCSB (a)

CFR (d)

Viitorul (a)

Cum arata acum clasamentul