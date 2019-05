Variantele de titlu pentru Gigi Becali! "Razvan Lucescu, Dan Petrescu sau Rednic. Doar asa poti castiga campionatul" Ce mesaj a primit patronul FCSB!

Gigi Becali primeste sfaturi de la un alt patron din Liga 1.

FCSB are sanse foarte mici sa fie campioana in acest sezon, chiar daca investitiile facute de Gigi Becali au fost consistente. In ultimii ani, Astra, Viitorul si CFR Cluj au terminat in fata ros-albastrilor, care au fost de fiecare data vicecampioni.

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, este de parere ca FCSB nu mai poate castiga titlul atat timp cat Gigi Becali nu aduce pe banca tehnica un antrenor cu experienta si caruia sa ii ofere putere deplina.

"Imi e greu sa cred. Demonstratia de fotbal pe care au facut-o cu cei de la Viitorul...se pare ca sunt destul de solizi. CFR-ul a pus presiune, au jucat un fotbal matur. Eu cred ca ii bate si pe Astra in deplasare si titlul e castigat.

Steaua nu castiga , nu cred ca vor castiga niciodata cu sistemul asta campionatul in Romania. Trebuie sa pui un antrenor bun, la talentele pe care ii are FCSB-ul. Dan Petrescu, Razvan Lucescu, chiar pe Liviu Ciobotariu...pe Rednic si castigi campionatul. Dar se taie firul rosu", a spus Valeriu Iftime pentru ProSport.

CRAIOVA - FCSB, meciul care poate incheia campionatul

Craiova si FCSB se intalnesc cu trei etape inainte de finalul campionatului intr-o partida ce ar putea pune capat luptei pentru titlu.

Daca echipa lui Mihai Teja pierde meciul de la Craiova, iar CFR obtine cel putin un egal cu Astra, clujenii vor iesi campioni inca din aceasta etapa. Partida, insa, poate fi decisiva si pentru locul 2. In cazul unei victorii, trupa lui Corneliu Papura o poate egala pe FCSB in clasament.

In acest context, fanii olteni sunt gata sa faca spectacol si iau cu asalt arena "Ion Oblemenco". Pe langa cei 7.000 de suporteri cu abonament, Craiova a reusit sa vanda peste 13.000 de bilete. Tiago Ferreira si Ivan Martic le-au oferit suporterilor tichete pentru derby.