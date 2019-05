Becali a vrut sa scape de el cat mai repede! Acum a iesit campion cu noua formatie! Cine este jucatorul care are succes dupa plecarea de la FCSB!

Patronul de la FCSB poate regreta alegerea facuta.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali a vrut sa il dea afara cat mai repede de la echipa, iar fotbalistul a iesit campion cu noua lui formatie. Este vorba despre Antonio Jakolis, proaspat campion cu Apoel Nicosia in Cipru. Mijlocasul a plecat din Romania in schimbul a doar 75.000 de euro.

La ultima sa experienta la FCSB, Jakolis a strans numai 714 minute la echipa patronata de Gigi Becali. Croatul se lupta pentru postul de titular cu Dennis Man, unul din favoritii patronului, dar si fotbalist eligibil pentru regula U21.

"As fi vrut sa demonstrez mai mult"

FCSB l-a transferat pe Antonio Jakolis in 2016, de la CFR Cluj, dar dupa numai un sezon a fost imprumutat la Apollon Limasol. Dupa ce i-a expirat imprumutul, croatul s-a intors la trupa condusa atunci de Nicolae Dica, insa nu a reusit sa isi castige locul de titular. Dupa numai jumatate de sezon, mijlocasul a fost cedat definitiv in Cipru, la Apoel Nicosia.

"Nu as spune ca nu am avut succes, am jucat niste meciuri, chiar si in Europa, a fost o experienta buna pentru mine. As fi vrut sa joc mai mult, sa demonstrez mai mult, dar la fiecare meci jucat am dat suta la suta", a spus Jakolis la plecarea din Romania.