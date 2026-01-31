Atmosferă de sărbătoare la Cluj, înainte de startul meciurilor de pe tabloul principal de la Transylvania Open, turneu transmis în direct pe Pro Arena și VOYO începând de mâine. „Dracula” a fost gazda dineului oficial, iar sportivele s-au bucurat de o seară relaxantă înainte de a intra în febra competiției.



Cosmina Boboc, ultima câștigătoare MasterChef, a fost responsabilă cu partea culinară, pregătind cele mai spectaculoase feluri de mâncare pentru petrecerea jucătoarelor. Întrebată cu ce preparat ar asocia-o pe Sorana Cîrstea, Cosmina a răspuns direct: „Cu un ramen de pui, dar clar cu aromă de sare”.



„Mi-a fost dor de preparatele noastre”



Sorana Cîrstea a recunoscut că a profitat de ocazie pentru a se bucura de bucătăria locală, mai ales după o perioadă lungă petrecută departe de casă, în care a ratat sărbătorile de iarnă alături de familie.



„Bineînțeles că m-am înfipt în preparatele românești. Nu am fost acasă de Crăciun și de Revelion și mi-a fost dor, am gustat din preparatele tradiționale de la noi. Revelionul nu l-am mai prins de 21 de ani, în schimb, Crăciunul am mai încercat, dar cred că au trecut 5-6 ani de când nu am mai făcut Crăciunul în România”, a mărturisit Sorana Cîrstea.



Sportiva a vorbit deschis și despre momentul actual al carierei sale, confirmând o dată în plus că acesta este ultimul său an în circuit, fapt ce i-a amplificat emoțiile la revenirea în Sala Polivalentă.



„Probabil cel mai mare regret este că nu m-am bucurat mai mult, acum pe final am reușit să ma bucur tot mai mult de tot ce fac. Deși este ultimul an, eu încă am multe obiective. Încă simt că pot să lucrez la ele, pot să progresez. Din momentul în care am pășit ieri în sală la antrenament am simțit niște emoții. Emoții în plus față de anii precedenți. Mi-ar plăcea să fie o finală românească”, a mai spus Sorana.



Optimism în tabăra româncelor și cafeaua Anei Bogdan



Jaqueline Cristian împărtășește visul Soranei și speră ca trofeul să rămână în țară, mizând pe forța grupului de jucătoare din România prezente pe tablou.



„Avem șansa noastră toate româncele și sper să ne vedeți în fazele finale pe toate dacă e posibil. Îmi ține pumnii și sunt sigură că o să fie la toate meciurile româncelor”, a transmis Jaqueline.



Între timp, Ana Bogdan a surprins asistența, intrând în rolul de barista și servind cafeaua. „Oamenii au fost surprinși că nu se așteptau să primească cafeaua de la mine. Da, primul lucru pe care îl fac dimineața, beau cafeaua. E ritualul meu de dimineață”, a explicat Ana Bogdan.

