CRAIOVA - FCSB LIVE 21:00 | Nebunie in Banie! Cate bilete s-au vandut la meciul care poate incheia campionatul! Gnohere, pe urmele lui Tucudean! Echipele probabile

Craiova si FCSB se intalnesc cu trei etape inainte de finalul campionatului intr-o partida ce ar putea pune capat luptei pentru titlu.

Daca echipa lui Mihai Teja pierde meciul de la Craiova, iar CFR obtine cel putin un egal cu Astra, clujenii vor iesi campioni inca din aceasta etapa. Partida, insa, poate fi decisiva si pentru locul 2. In cazul unei victorii, trupa lui Corneliu Papura o poate egala pe FCSB in clasament.

In acest context, fanii olteni sunt gata sa faca spectacol si iau cu asalt arena "Ion Oblemenco". Pe langa cei 7.000 de suporteri cu abonament, Craiova a reusit sa vanda peste 13.000 de bilete. Tiago Ferreira si Ivan Martic le-au oferit suporterilor tichete pentru derby.

Echipele probabil:

Craiova: Pigliacelli - Dimitrov, Donkor, Kelici, Bancu - Mateiu, Cicaldau, Fedele - Barbut, Fortes, Mihaila

FCSB: Balgradean - R. Benzar, I. Cristea, Planic, J. Morais - Teixeira, L. Filip - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman - Gnohere

Gnohere poate castiga titlul de golgheter

CFR Cluj este foarte aproape de a deveni pentru a doua oara consecutiv campioana Romaniei si de a avea in lot fotbalistul cu cele mai multe goluri in acest sezon. George Tucudean se lupta cu Harlem Gnohere pentru titlul de golgheter in Liga 1.

Atacantul de la CFR Cluj, insa, a acuzat din nou probleme la inima si nu va mai juca in ultimele trei etape din play-off, fiind nevoit sa plece la clinica din Viena pentru investigatii suplimentare sau chiar o noua interventie chirurgicala.

De aceasta situatie poate profita Harlem Gnohere, cel care se afla pe locul doi in clasamentul golgheterilor, la trei goluri in spatele lui Tucudean. Atacantul de la FCSB este singurul care ii poate sufla acest titlu lui Tucudean. Alexandru Mitrita si Elvir Koljic au 14 goluri marcate, insa nu mai pot influenta clasamentul. Mitrita s-a transferat in Statele Unite, la New York City, iar Koljic este grav accidentat si nu va mai juca pana in luna august.

Gnohere are sansa de a termina pe primul loc in clasamentul golgheterilor, daca va reusi sa marcheze de cel putin trei ori in utlimele trei etape din play-off. FCSB va juca cu Craiova (D), Sepsi Sf. Gheorghe (D) si CFR Cluj (A).

Clasament golgheteri:

1. George Tucudean - 18

2. Harlem Gnohere - 15

3-4. Alexandru Mitrita - 14

Elvir Koljic - 14

5-7. Ianis Hagi - 10

Ibrahima Tandia - 10

Mattia Montini - 10

9-10. Florin Tanase - 9

Florinel Coman - 9