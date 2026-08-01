În vârstă de 36 de ani, Bogdan Stoica vorbește la Poveștile Sport.ro despre cele mai importante repere ale carierei în kick-boxing, timp de 45 de minute, în 'reprize' despre wu-shu, meciuri de gală, viața în afara ringului și momentele în care și-a găsit puterea de a reveni în urma unui accident de motocicletă.

Luptătorul bucureștean amintește de galele K1 pe care le urmărea cu sufletul la gură, amintește de primii săi pași în sport, dar și despre o luptă fascinaintă pe stadionul Legiei Varșoviei. Un tip care frapează prin siceritate, Bogdan Stoica se împarte între antrenamentele pentru confruntarea din septembrie, rolul de tată și soț, dar și cel de antrenor, întrucât alături de fratele său, Andrei Stoica, deține două săli unde pasionații de arte marțiale își pot cultiva pasiunea pentru sporturile de contact.

