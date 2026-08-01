13 martie 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: a fost singura înfrângere suferită de olteni în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au 10 victorii (cinci la cel puțin două goluri diferență) și o remiză.

Prahovenii au în 2026 doar două succese în Superligă din postura de vizitatori, 1-0 cu FC Botoșani (7 martie) și 2-1 cu Unirea Slobozia (12 aprilie).

Opt debutanți a avut Petrolul în primele două etape, printre care și cel mai tânăr jucător cu minute pe teren în acest început de sezon, Liviu Argeșanu (născut pe 26.01.2010).

De la revenirea Petrolului pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de opt ori, de cinci ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de prahoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 19 ianuarie 2026, Petrolul - Universitatea Craiova 0-4 (marcatori: St. Nsimba - dublă, Șt. Baiaram, L. Băsceanu).