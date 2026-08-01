Mohamed Salah, gata să semneze! Salariu faraonic pentru starul egiptean

Starul egiptean a părăsit-o pe Liverpool după nouă ani petrecuți la formația de pe „Anfield”. Cele două părți au convenit încetarea contractului care mai era valabil până în vara anului 2027.

Mohamed Salah a avut mai multe oferte în această vară, dar nu a ajuns la un acord până în acest moment.

Mohamed Salah semnează tot în Turcia: salariu de 17 milioane de euro

Fostul star al lui Liverpool a fost foarte aproape să devină jucătorul lui Beșiktaș, dar cele două părți nu au ajuns în cele din urmă la un acord.

Trabzonspor a profitat de această șansă și i-a pus pe masă lui Salah un salariu 17 milioane de euro pe an, mult mai mult față de cele 10 milioane oferite de Beșiktaș, conform jurnalistului turc Yagiz Sabuncuoglu.

Salah și Trabzonspor sunt foarte aproape să se înțeleagă, iar mutarea egipteanului la echipa lui Denis Drăguș ar urma să fie anunțată cât de curând.