Mohamed Salah, gata să semneze! Salariu faraonic pentru starul egiptean

Mohamed Salah, gata să semneze! Salariu faraonic pentru starul egiptean Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mohamed Salah este foarte aproape să semneze după ce transferul la Beșiktaș a căzut.

TAGS:
SalahLiverpoolPremeir LeagueTrabzonspor
Din articol

Starul egiptean a părăsit-o pe Liverpool după nouă ani petrecuți la formația de pe „Anfield”. Cele două părți au convenit încetarea contractului care mai era valabil până în vara anului 2027.

Mohamed Salah a avut mai multe oferte în această vară, dar nu a ajuns la un acord până în acest moment.

Mohamed Salah semnează tot în Turcia: salariu de 17 milioane de euro

Fostul star al lui Liverpool a fost foarte aproape să devină jucătorul lui Beșiktaș, dar cele două părți nu au ajuns în cele din urmă la un acord.

Trabzonspor a profitat de această șansă și i-a pus pe masă lui Salah un salariu 17 milioane de euro pe an, mult mai mult față de cele 10 milioane oferite de Beșiktaș, conform jurnalistului turc Yagiz Sabuncuoglu.

Salah și Trabzonspor sunt foarte aproape să se înțeleagă, iar mutarea egipteanului la echipa lui Denis Drăguș ar urma să fie anunțată cât de curând.

12 goluri și 10 assist-uri a reușit Mohamed Salah în 41 de meciuri în tricoul lui Liverpool, în stagiunea trecută.

22 de milioane de euro este cota jucătorului de 34 de ani, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.

Răsturnare de situația pentru Mohamed Salah

Jucătorul de 34 de ani s-a aflat în negocieri cu Beșiktaș și a fost aproape să semneze cu formația din Turcia, dar directorul sportiv al lui Beșiktaș, a dezvăluit că mutarea nu se va realiza în cele din urmă.

Onder Ozen a explicat că cele două părți nu au ajuns la un acord din cauza cererilor financiare ale reprezentaților lui Salah.

„Momentan Beşiktaş s-a ridicat de la masa negocierilor cu Salah! După 21 iulie, au început să apară cerințe financiare care au complicat negocierile. Am făcut oferta noastră finală.

Nu vor mai exista alte oferte în afară de aceasta. Oferta finală este una care nu dăunează echipei Beșiktaș. Dacă există un răspuns la această ofertă, aceasta poate fi reevaluată. Clubul nu va mai face o altă ofertă. Decizia va fi luată de jucător.

Au apărut solicitări care au blocat discuțiile. Au apărut solicitări incredibil de excesive cu privire la drepturile de imagine ale lui Salah. Agentul lui Salah poate, desigur, să solicite un comision legal, dar depășirea acestui comision este un act ilegal!”, a spus Ozen.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Replica șefei Gărzii de Mediu Timiș după criticile ministrului Mediului: Nu suntem subordonați politic. Nu acceptăm presiuni
Replica șefei Gărzii de Mediu Timiș după criticile ministrului Mediului: Nu suntem subordonați politic. Nu acceptăm presiuni
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitură pentru Mohamed Salah: răsturnare de situație pentru starul egiptean
Lovitură pentru Mohamed Salah: răsturnare de situație pentru starul egiptean
Acord cu Mohamed Salah! Egipteanul va încasa 12.000.000 de € pe an. Cu cine s-a înțeles
Acord cu Mohamed Salah! Egipteanul va încasa 12.000.000 de € pe an. Cu cine s-a înțeles
Mohamed Salah are o nouă echipă: 10.000.000 de euro pe sezon
Mohamed Salah are o nouă echipă: 10.000.000 de euro pe sezon
ULTIMELE STIRI
FC Voluntari - UTA, LIVE TEXT de la 18:30, în Superliga României
FC Voluntari - UTA, LIVE TEXT de la 18:30, în Superliga României
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 21:30, în etapa a treia din Superliga României
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 21:30, în etapa a treia din Superliga României
187 de milioane de lei investiție! Orașul din România care are de azi o sală ultramodernă de sport
187 de milioane de lei investiție! Orașul din România care are de azi o sală ultramodernă de sport
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Bogdan Stoica e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Bogdan Stoica e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Persecutat de Gigi Becali, Târnovanu are o singură scăpare: ”E salvarea lui”

Persecutat de Gigi Becali, Târnovanu are o singură scăpare: ”E salvarea lui”

MM Stoica a găsit vinovații pentru umilința cu FK Auda: ”Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar o fac acum”

MM Stoica a găsit vinovații pentru umilința cu FK Auda: ”Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar o fac acum”

Daniel Pancu șochează după Auda - FCSB 4-1: „Aș fi preferat să pierdem cu 16-0”

Daniel Pancu șochează după Auda - FCSB 4-1: „Aș fi preferat să pierdem cu 16-0”

E gata! Ioan Varga a făcut anunțul la CFR Cluj

E gata! Ioan Varga a făcut anunțul la CFR Cluj



Recomandarile redactiei
Dinamo i-a decis viitorul lui George Pușcaș! Andrei Nicolescu a făcut anunțul
Dinamo i-a decis viitorul lui George Pușcaș! Andrei Nicolescu a făcut anunțul
FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor
FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor
187 de milioane de lei investiție! Orașul din România care are de azi o sală ultramodernă de sport
187 de milioane de lei investiție! Orașul din România care are de azi o sală ultramodernă de sport
Gigi Becali, contrazis! Cine a greșit la gafa imensă din apărarea lui FCSB
Gigi Becali, contrazis! Cine a greșit la gafa imensă din apărarea lui FCSB
Marea surpriză din startul Superligii: „Sperăm să o ținem așa”
Marea surpriză din startul Superligii: „Sperăm să o ținem așa”
Alte subiecte de interes
Reprezentantele Africii în Qatar. Salah ratează Mondialul, Algeria plânge
Reprezentantele Africii în Qatar. Salah ratează Mondialul, Algeria plânge
Directorul care l-a adus pe Salah pleacă de la Liverpool! Care au fost cele mai bune achiziții făcute de Michael Edwards
Directorul care l-a adus pe Salah pleacă de la Liverpool! Care au fost cele mai bune achiziții făcute de Michael Edwards
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Liverpool este aproape să aducă gratis un star din Bundesliga!
Liverpool este aproape să aducă gratis un star din Bundesliga!
Milner, Henderson, Walker, Welbeck și Trippier, în top 10 cei mai bătrâni jucători din Premier League din acest sezon
Milner, Henderson, Walker, Welbeck și Trippier, în top 10 cei mai bătrâni jucători din Premier League din acest sezon
CITESTE SI
Cod roșu de căldură extremă în România. Temperaturile depășesc 25 de grade Celsius și noaptea. HARTA

stirileprotv Cod roșu de căldură extremă în România. Temperaturile depășesc 25 de grade Celsius și noaptea. HARTA

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Dunărea a scăzut atât de mult, încât insula apărută la Galați separă în două ce a mai rămas din fluviu. Perspective sumbre

stirileprotv Dunărea a scăzut atât de mult, încât insula apărută la Galați separă în două ce a mai rămas din fluviu. Perspective sumbre

Chipul de pe Marte bântuie omenirea de jumătate de secol. Misiunea trimisă să descifreze misterul a descoperit ceva uimitor

stirileprotv Chipul de pe Marte bântuie omenirea de jumătate de secol. Misiunea trimisă să descifreze misterul a descoperit ceva uimitor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!