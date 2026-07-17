VIDEO EXCLUSIV România - Croația la EURO 2026, LIVE pe VOYO de la ora 14:30!

România - Croația la EURO 2026, LIVE pe VOYO de la ora 14:30! Handbal
SPORT.RO
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Men's 20 EHF EURO 2026 este transmis în exclusivitate de VOYO.

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Din articol

România - Croația

LIVE pe VOYO de la ora 14:30, România o întâlnește pe Croația în turneul pentru locurile 13-16 de la Men's 20 EHF EURO 2026.

Partida se dispută în Nova PG Arena, Turda.

Ieri, naţionala de tineret a României a fost învinsă, în BT Arena din Cluj-Napoca, 34-42 după ce a condus la pauză cu 21-18, de reprezentativa Portugaliei, în primul meci pentru clasarea pe locurile 9-16 la Campionatul European găzduit de țara noastră.

Principalii marcatori ai partidei au fost Dascălu 8 goluri, Şerban 6, Iluca 6, pentru România, respectiv Oliveira 9, Da Costa 7, pentru Portugalia.

În celelalte partide pentru locurile 9-16 disputate joi s-au înregistrat rezultatele: Islanda - Norvegia 27-31, Insulele Feroe - Israel 33-31 şi Croaţia - Austria 25-30.

Rezultatele României de la Campionatul European de tineret

România s-a calificat în grupele principale cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie în grupa preliminară E: 34-36 cu Bosnia Herţegovina, 26-44 cu Suedia şi 39-31 cu Israel. 

În grupele principale a înregistrat două eşecuri: 32-53 cu Slovenia şi 28-41 cu Ungaria.

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