Andrei Prepeliță a dezvăluit de ce nu a mai revenit de la vestiare la FCSB - FC Argeș 3-2 

FCSB și-a câștigat restanța cu FC Argeș, 3-2, la capătul unui meci nebun. Victoria roș-albaștrilor a venit în minutul 87, când Andrei Cordea (23 ani) a fructificat centrarea lui Alexandru Pantea (19 ani) și i-a adus vicecampioanei României prima victorie în Superligă după o lună și jumătate de secetă.

În minutul 22, Andrei Prepeliță (36 ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza tensiunii mari. În cele din urmă, antrenorului Argeșului nu a mai revenit de la vestiare pentru a-și susține elevii de pe margine, locul acestuia fiind luat de Constantin Schumacher (46 ani).

Andrei Prepeliță a vorbit despre problemele medicale de la FCSB - FC Argeș 3-2

A doua zi, Prepeliță a precizat că în afara unei mici dureri de cap, se simte foarte bine, și că s-a prezentat la antrenament. Totodată, tehnicianul a mărturisit că urmează să facă un control amănunțit pentru a idenfica din ce cauză i-a crescut brusc tensiunea.

„Mă mai doare puțin capul, dar sunt bine, am venit la antrenament. Eu m-am simțit bine, dar, când am țipat la un jucător, am simțit o durere foarte mare la ceafă și vederea a devenit încețoșată.

Durerea era destul de mare și am rămas la vestiar, nu am mai văzut meciul. Am vorbit cu domnul doctor și urmează să fac un consult mai amănunțit. A fost doar tensiunea foarte mare”, a declarat Andrei Prepeliță pentru Digi Sport.

Următorul meci pentru FC Argeș este cu Universitatea Craiova, pe 7 octombrie, de la 21:00. După 12 etape, piteștenii ocupă locul 11, cu 13 puncte.