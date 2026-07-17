Arbitrul olandez Rob Dieperink a decedat la vârsta de 38 de ani, informația fiind confirmată de Federația Olandeză de Fotbal! Cu toate acestea, nu au fost date publicității detalii legate de cauza decesului, dar publicații din Olanda anunță că ar putea fi vorba de o sinucidere.

Ipoteza stă în picioare, arbitrul fiind anchetat recent inclusiv pentru un posibil abuz sexual asupra unui minor în vârstă de 17 ani.

Arbitrul Rob Dieperink, găsit mort. El a fost acuzat de abuz sexual

Cu aproximativ o lună înainte de startul Cupei Mondiale 2026, FIFA a decis să-l retragă pe arbitrul olandezul Rob Dieperink de pe lista celor selectaţi pentru a merge la întrecerea din Mexic, SUA și Canada.

El fusese arestat în Anglia, la Londra, în luna aprilie, în cadrul unei anchete privind agresiunea sexuală asupra unui minor. La acel moment, într-un comunicat transmis publicaţiei The Athletic, forul internațional a confirmat pur şi simplu că arbitrul olandez a fost retras de pe lista centralilor pentru Cupa Mondială 2026.

Ulterior, Federaţia Olandeză de Fotbal, care îl avea angajat pe arbitru, şi-a exprimat public sprijinul.

Rob Dieperink s-ar fi sinucis

Luni, 13 iulie, a fost confirmată moartea arbitrului, iar multe surse din Olanda anunță că, în mare măsură, este vorba de o sinucidere. El a fost, așadar, reținut la Londra, sub suspiciunea a trei infracțiuni. Printre ele, inclusiv un posibil abuz sexual asupra unui minor de 17 ani.

În cele din urmă, dosarul a fost clasat pentru lipsă de probe, dar cazul i-a afectat cariera. Pe lângă faptul că nu a mai fost selectat pentru lotul de arbitri care au mers la Cupa Mondială 2026, el nici nu a mai primit delegări la finalul sezonului trecut, 2025-2026.

În carieră, Rob Dieperink a condus aproximativ 100 de meciuri în prima ligă din Olanda și a fost prezent la EURO 2024, unde a făcut parte din lotul arbitrilor din camera VAR.

”Acest eveniment a avut un impact extraordinar. Acum se simte rezonabil de bine și vrem să-l sprijinim cât mai bine pe parcursul întregului proces.

Totul este orientat spre revenirea sa pe teren și activarea ca VAR după vară”, spunea șeful arbitrilor din Olanda, Raymond van Meenen, în luna martie.