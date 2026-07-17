Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a încheiat la egalitate, scor 0-0, cele 120 de minute disputate joi seara pe Cluj Arena, în manșa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa. Meciul a fost lipsit de mari ocazii în prelungiri, meciul fiind decis la punctul cu var. Acolo, clujenii au pierdut cu 2-4, ratările lui Chipciu și Codrea fiind decisive.

Reacția lui Dan Nistor la finalul meciului

Mijlocașul Dan Nistor, cel care a transformat cu succes prima lovitură de la punctul cu var pentru gazde, s-a arătat vizibil afectat de deznodământul partidei.

„Din păcate cred eu că suntem blestemați, cred eu că ar trebui să mergem mai mult pe la biserică. Cred că am făcut o figură frumoasă ținând cont de loturile celor două echipe și de valoare.

Este o presiune foarte mare. Poarta se face mai mică, portarul se mărește. Trebuie să ai o foarte mare putere de concentrare. Ne-am străduit 120 de minute să facem ce știm mai bine. La penalty-uri știți foarte bine că este loterie și se poate întâmpla orice.

Sper să ne revenim pentru că suntem destul de jos din punct de vedere mental. În seara asta plângem, sper ca în weekend să râdem, iar săptămâna viitoare să râdem din nou pentru că cred eu că merităm, ați văzut și dumneavoastră ce asistență a fost la meci. Pe această cale aș vrea să le mulțumesc că au fost alături de noi.

Dinozauri, tineri, așa cum suntem noi, mă bucur că am reușit să le facem față timp de 120 de minute. Din păcate am pierdut la penalty-uri”, a spus Dan Nistor la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, ardelenii își vor continua parcursul european în turul secund din Conference League, unde vor întâlni formația norvegiană Brann Bergen.