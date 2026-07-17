Acuzații dure din Ucraina după eliminarea clujenilor: „Au apelat la antijoc!”

Jurnaliștii din țara vecină au taxat modul în care formația clujeană a abordat manșa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa, disputată pe Cluj Arena. Jurnaliștii de la Football24, gazdele au înțeles că le va fi dificil să obțină calificarea strict prin fotbal, optând astfel pentru fragmentarea constantă a ritmului.

„Au ales tactica Paraguayului de la Cupa Mondială din 2026. Mici faulturi, provocări, apeluri la arbitru, căderi de la o rafală de vânt la fazele fixe”, a transmis sursa citată, acuzând faptul că U Cluj a căutat cu orice preț să distrugă tempoul formației lui Igor Kostiuk, un demers favorizat și de intervențiile prelungite ale sistemului VAR.