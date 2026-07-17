Acuzații dure din Ucraina după eliminarea clujenilor: „Au apelat la antijoc!”

Jurnaliștii din țara vecină au taxat modul în care formația clujeană a abordat manșa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa, disputată pe Cluj Arena. Jurnaliștii de la Football24, gazdele au înțeles că le va fi dificil să obțină calificarea strict prin fotbal, optând astfel pentru fragmentarea constantă a ritmului.
„Au ales tactica Paraguayului de la Cupa Mondială din 2026. Mici faulturi, provocări, apeluri la arbitru, căderi de la o rafală de vânt la fazele fixe”, a transmis sursa citată, acuzând faptul că U Cluj a căutat cu orice preț să distrugă tempoul formației lui Igor Kostiuk, un demers favorizat și de intervențiile prelungite ale sistemului VAR.
Dinamo Kiev s-a impus la loteria penalty-urilor
Prima repriză a fost marcată de dominarea ucrainenilor, care au avut două goluri anulate pe motiv de ofsaid și o bară transversală lovită de Ponomarenko în minutul 32. Replica Universității Cluj a venit prin incursiunile lui Alexandru Chipciu, blocat in extremis, dar tabela a rămas intactă până la finalul celor 120 de minute de joc.
La fel ca în multe alte instanțe europene, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde dinamoviștii s-au dovedit mai inspirați. Dan Nistor și Ovidiu Bic au punctat pentru U Cluj, însă portarul Neshcheret a parat șutul lui Codrea, iar căpitanul Chipciu a trimis peste poartă. De partea cealaltă, Yarmolenko, Brazhko, Ponomarenko și Lonwijk au transformat fără emoții, consfințind victoria cu 4-2 a celor de la Dinamo Kiev.
Eliminată din Liga Europa, Universitatea Cluj va juca în turul secund preliminar al Conference League împotriva formației norvegiene Brann Bergen.