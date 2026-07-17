Ce a spus antrenorul lui Dinamo Kiev după succesul la penalty-uri. Secretul ucrainenilor pe Cluj Arena

Universitatea Cluj a părăsit preliminariile Europa League și va continua în Conference League, după eșecul suferit joi seara pe teren propriu. Formația antrenată de Cristiano Bergodi a cedat la loviturile de departajare în fața ucrainenilor, la capătul a 120 de minute de joc fără gol marcat.
La finalul partidei, Igor Kostiuk a analizat confruntarea, punctând faptul că echipa sa a fost superioară și ar fi putut închide meciul mult mai devreme, oaspeții controlând prima repriză și având două reușite anulate de VAR.
„Am fi putut decide rezultatul meciului în prima repriză. Am marcat două goluri și ne-am creat câteva ocazii bune, dar asta e fotbalul. Trebuie să le dăm meritul adversarilor noștri - sunt o echipă echilibrată. Am început jocul foarte bine, am dominat, iar victoria de astăzi a fost asigurată de unitatea și spiritul nostru de echipă. Am fost mai puternici în cele două meciuri și am avansat pe bună dreptate”, a spus Igor Kostiuk, potrivit sport.ua.
Antrenamente separate pentru penalty-uri
Antrenorul ucrainenilor a susținut că succesul de la punctul cu var, unde portarul Neshcheret a parat execuția lui Codrea, a fost rezultatul unui studiu aprofundat.
„Nimic nu m-a surprins. Sunt o echipă organizată, cu o defensivă bună. Antrenorul lor merită laude. Au mulți jucători străini, în timp ce majoritatea jucătorilor noștri sunt locali. Având în vedere situația din țară, contăm pe ei. Se îmbunătățesc, iar meciuri ca acestea le dau experiență. Vom crește de la meci la meci. Acesta este doar începutul sezonului
Ne-am pregătit pentru loviturile de departajare. Am analizat performanța portarului advers și șuturile jucătorilor lor. Portarul nostru a participat și el la un antrenament separat. Nu a fost o coincidență - totul a fost organizat și planificat meticulos”, a transmis tehnicianul.
Dinamo Kiev a transformat toate cele patru execuții, prin Yarmolenko, Brazhko, Ponomarenko și Lonwijk, obținând biletele pentru runda următoare, unde va întâlni formația elenă PAOK Salonic, la Lublin.