Ce a spus antrenorul lui Dinamo Kiev după succesul la penalty-uri. Secretul ucrainenilor pe Cluj Arena

Universitatea Cluj a părăsit preliminariile Europa League și va continua în Conference League, după eșecul suferit joi seara pe teren propriu. Formația antrenată de Cristiano Bergodi a cedat la loviturile de departajare în fața ucrainenilor, la capătul a 120 de minute de joc fără gol marcat.

La finalul partidei, Igor Kostiuk a analizat confruntarea, punctând faptul că echipa sa a fost superioară și ar fi putut închide meciul mult mai devreme, oaspeții controlând prima repriză și având două reușite anulate de VAR.

„Am fi putut decide rezultatul meciului în prima repriză. Am marcat două goluri și ne-am creat câteva ocazii bune, dar asta e fotbalul. Trebuie să le dăm meritul adversarilor noștri - sunt o echipă echilibrată. Am început jocul foarte bine, am dominat, iar victoria de astăzi a fost asigurată de unitatea și spiritul nostru de echipă. Am fost mai puternici în cele două meciuri și am avansat pe bună dreptate”, a spus Igor Kostiuk, potrivit sport.ua.