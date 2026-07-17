„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă: 6.000.000 de dolari!

„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă: 6.000.000 de dolari! Stranieri
SPORT.RO
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După un singur sezon în care a lucrat cu tehnicianul român, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), un fotbalist din Burundi a ajuns în prim-planul unui transfer istoric pentru continentul african.

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Laurentiu Reghecampf
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Laurențiu Reghecampf (50 de ani) e deja istorie, la Al-Hilal Omdurman, după ce s-a sucit și a plecat la Esperance Tunis, la doar câteva zile după ce apărea în poze distribuite de clubul sudanez cu prilejul prelungirii contractului până în vara anului 2027!

„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă

Chiar dacă l-au pierdut pe „Reghe“ și l-au și făcut praf pentru felul în care a procedat, arabii au mari motive de satisfacție după mandatul de un sezon al românului. Al-Hilal Omdurman a cucerit două titulri, în același sezon 2025-2026: primul în Rwanda, al doilea acasă, în Sudan.

Inclusiv în Champions League, unde obiectivul era accederea în semifinale, Al-Hilal Omdurman s-a descurcat onorabil, oprindu-se în sferturi. Mai mult decât atât, după rezultatele din campania precedentă, cotele unor jucători ai sudanezilor au explodat, pur și simplu. Acum, avem cea mai bună confirmare, în acest sens.

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Jean Claude Girumugisha, cel mai mare transfer făcut în Africa!

Fără îndoială, starul celor de la Al-Hilal Omdurman, în sezonul trecut, a fost aripa din Burundi, Jean Claude Girumugisha (21 de ani). Adus la club pentru doar 100,000 de dolari, Jean Claude a făcut furori în ultima campanie. Dovadă și faptul că a fost ales „Cel mai bun fotbalist“ al sezonului 2025-2026 al campionatului din Rwanda. Tot aici, Laurențiu Reghecampf a primit trofeul pentru „Cel mai bun antrenor“ al sezonului.

Revenind la Jean Claude Girumugisha, prestațiile sale excelente i-au adus în atenția unor cluburi importante. Și, după negocieri prelungite, fotbalistul din Burundi tocmai a finalizat un transfer istoric pentru fotbalul african. Potrivit presei din Sudan. aripa în vârsta de 21 de ani a bătut palma cu Al-Ahli Tripoli (Libya), afacerea fiind încheiată în Dubai, în Emiratele Arabe Unite.

În schimbul acestui transfer, Al-Hilal Omdurman va încasa 6 milioane de dolari. E cea mai mare sumă de transfer achitată vreodată între două cluburi africane! Și nu doar formația din Sudan a dat lovitura. Jean Claude Girumugisha, evaluat de transfermarkt.com la doar 75,000 de euro (!), a ajuns la un salariu lunar de 45,000 de dolari! La care se vor adăuga bonusuri prevăzute în contract pentru performanțe individuale la Al-Ahli Tripoli.

Așadar, după un singur sezon la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf le-a lăsat arabilor „moștenire“ două trofee și a mărit spectaculos cota unui jucător cu care sudanezii au dat o lovitură istorică.

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