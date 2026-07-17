„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă: 6.000.000 de dolari!

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) e deja istorie, la Al-Hilal Omdurman, după ce s-a sucit și a plecat la Esperance Tunis, la doar câteva zile după ce apărea în poze distribuite de clubul sudanez cu prilejul prelungirii contractului până în vara anului 2027!

„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă

Chiar dacă l-au pierdut pe „Reghe“ și l-au și făcut praf pentru felul în care a procedat, arabii au mari motive de satisfacție după mandatul de un sezon al românului. Al-Hilal Omdurman a cucerit două titulri, în același sezon 2025-2026: primul în Rwanda, al doilea acasă, în Sudan.

Inclusiv în Champions League, unde obiectivul era accederea în semifinale, Al-Hilal Omdurman s-a descurcat onorabil, oprindu-se în sferturi. Mai mult decât atât, după rezultatele din campania precedentă, cotele unor jucători ai sudanezilor au explodat, pur și simplu. Acum, avem cea mai bună confirmare, în acest sens.