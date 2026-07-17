Iosif Rotariu vorbește la Poveștile Sport.ro despre proiectul Poli Timișoara, în care e angrenat, dar și despre toate subiectele care 'ard' în fotbalul românesc. Cine e favorită la titlu în Superliga, cine e punct forte pentru naționala României și care sunt așteptările fostului mare mijlocaș de la jucătorii importanți români care evoluează în străinătate sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii care e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

La Poveștile Sport.ro, Roti vorbește despre Kassandra, fiica sa, studentă la Strasbourg: cum s-a descurcat în primul an de facultate, care sunt marile aspirații ale tinerei care a suferit peste 50 de operații și cum a fost prima zi la Universitate... sunt alte teme abordate la Poveștile Sport.ro.

