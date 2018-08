FCSB - DINAMO | Stelistii nu-l regreta pe Alibec: "Il avem pe Gnohere, si-a revenit!" Singurul jucator al lui Dinamo de care se tem

FCSB - Dinamo, duminica, ora 21:00, in etapa a doua a Ligii 1.

FCSB - Dinamo, meci care se va disputa duminica, ora 21:00, este primul derby al sezonului si primul meci cu adevarat important al Ligii 1. Echipa lui Dica vine dupa un inceput ezitant de sezon, iar marele derby este sansa stelistilor de a confirma.

Filip spune ca echipa este pregatita din toate punctele de vedere pentru confruntarea cu Dinamo, chiar daca meciul vine repede, in etapa a doua. Nistor este jucatorul lui Dinamo de care stelistii se tem cel mai mult.



"Dinamo se motiveaza foarte bine in derby-uri, indiferent de jucatorii pe care i-au avut ne-au pus probleme. Daca si noi am face la fel, cu siguranta vom castiga. In momentul in care nu intri concentrat 100% orice adversar iti poate pune probleme. Nistor e primul nume care imi vine in minte atunci cand vine vorba de jucatori periculosi ai adversarilor. Sunt sigur ca il vom anihila. Il avem pe Gnohere, si-a revenit, e normal sa i se ofere credit in continuare. A marcat multe goluri la antrenament, sper sa marcheze si in derby", a declarat Filip la conferinta de presa.