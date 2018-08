FOTO | Prima coregrafie 3D a FCSB la un derby: mesajul afisat de fani! Dinamovistii stiau ce aveau de gand: banner-ul afisat ca raspuns

Daca pana acum galeria lui Dinamo domina derby-urile in tribune, de aceasta data rivalii de la FCSB au avut raspuns.

Fanii FCSB au realizat o coregrafie 3D care il are in prim plan, cel mai probabil pe Gandalf, vrajiorul din Lord of the Rings. Gandalf este imbracat in rosu si albastru.

"In vremuri intunecate, lumina Stelei ne arata calea catre dreptate", a fost mesajul galeriei FCSB.

Dinamovistii au stiut coregrafia stelistilor si au raspuns cu o replica celebra din filmul la care a facut referire peluza FCSB.



sursa foto: gsp.ro