Sunete de maimute in galeria lui Dinamo, de fiecare data cand mingea e la Gnohere // UPDATE: Gnohere a avut o discutie cu Hategan la pauza

UPDATE: Gnohere a avut o discutie cu Ovidiu Hategan la pauza, in care i s-a plans centralului de tratamentul la care este supus pe National Arena.

Conform regulamentului, in astfel de situatii arbitrul trebuie sa intrerupa meciul, iar la statiile de amplificare annoucerul sa ii avertizeze pe suporteri ca jocul se poate opri de tot daca mai continua scandarile rasiste.

In 2013, Hategan a fost in mijlocul unui scandal provocat de sunete asemanatoare, la meciul de Champions League dintre Manchester City si TSKA Moscova. Yaya Toure s-a plans dupa meci ca desi i-a atras atentia centralului roman, acesta nu a luat nicio masura, iar scandarile rasiste au continuat pana la finalul partidei.

In cazul in care Ovidiu Hategan nu intervine, FRF se poate sesiza dupa meci, pe baza raportului observatorului.

Sezonul trecut au fost 4 cazuri de rasism si xenofobie la meciurile din Liga I. FRF a aplicat amenzi de cate 10.000 de lei pentru fiecare incident.

UPDATE: Razbunarea galeriei dinamoviste a venit imediat. Suporterii lui Dinamo imita maimutele atunci cand Gnohere e la minge.

FCSB a reusit sa deschida rapid scorul in derby-ul cu Dinamo. Gnohere a fost cel care a marcat in minutul 9 dupa un corner executat perfect de Dennis Man. Este primul gol reusit de Gnohere in poarta lui Dinamo.

Imediat dupa ce a marcat, Gnohere a mers in fata galeriei echipei sale pentru a se bucura, dar nu i-a uitat nici pe rivali. "Calm, calm", a fost mesajul lui Gnohere pentru fanii lui Dinamo, fosta sa echipa.