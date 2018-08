"Am fost un pic prostuti!" Ce le-a spus Bratu dinamovistilor in pauza derby-ului FCSB - Dinamo si de ce au pierdut cainii rosii

FCSB Dinamo s-a terminat 3-3, dupa ce stelistii au condus de trei ori, dar au fost egalati.

Dupa derby-ul de pe Arena Nationala, Sergiu Hanca a fost unul dintre cei mai mari critici ai echipei sale si considera ca FCSB a invins pentru ca el si coechipierii au gresit mult.

"Putem spune ca e un rezultat echitabil, desi, pe final, daca nimeream un pic poarta, puteam castiga. Ei nu ne-au surprins cu nimic in aceasta seara. Golurile pe care le-am luat, le-am luat pe greseli copilaresti. Doua goluri din faze fixe, stiam ca sunt destul de periculosi, dar am fost un pic prostuti. In rest, ma bucur ca am avut puterea si curajul sa revenim in joc", a spus Hanca la finalul partidei.

Dinamovistul a dezvaluit si mesajul care le-a fost transmis la pauza de catre Florin Bratu.

"Ne-a spus ca putem castiga acest meci", a marturisit Sergiu Hanca.

De partea cealalta, Mircea Axente, cel care reusit golul egalarii pentru Dinamo in prelungirile primei reprize, recunoaste ca stelistii i-au surprins pe el si pe coechipieri la unul dintre goluri, insa vorbeste si el despre superioritatea jocului dinamovist.

"E foarte placut sentimentul de a marca. La orice gol ma bucur. Cel mai important e ca am revenit de trei ori, asta arata tarie de caracter, faptul ca suntem o echipa, un grup unit si asta ne da sperante pentru viitor. Ne-au surprins cu acea faza fixa. Al doilea gol din faza fixa cred ca a fost mai mult o intamplare. Cred ca mai mult i-am surprins noi", a fost declaratia lui Axente la finalul partidei.