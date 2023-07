„Nu a însemnat nimic greșeala lui!” Mihai Stoica a comentat gafa lui Ștefan Târnovanu și l-a dat exemplu pe Tătărușanu 

Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Florinel Coman și Darius Olaru în prima repriză, în timp ce singurul gol al oaspeților a fost marcat aproape de finalul meciului, după o gafă a lui Ștefan Târnovanu. Gigi Becali a declarat că nu îl va 'pedepsi' pe goalkeeper-ul său, însă la următoarea astfel de eroare îl va lăsa pe banca de rezerve.

Mihai Stoica a comentat gafa lui Târnovanu cu exemplul lui Tătărușanu

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre gafa portarului, punctând că nu este atât de mare ținând cont că nu a afectat deznodământul partidei. Oficialul vicecampioanei a făcut și o comparație între gafa lui Târnovanu și cea a lui Vlad, care a decis un meci, iar apoi a oferit și exemplul lui Ciprian Tătărușanu.

„La portari, sigur că e foarte importantă valoarea, dar la ei există și o altă componentă, că nu există portar care nu greșește. Nu țin minte erori flagrante comise de Oblak în ultima vreme, dar de regulă portarii greșesc și cei foarte mari. Important e când echipa îl scoate pe portar. Acum e o greșeală care practic nu a însemnat nimic, dacă băteai 2-0 nu aducea nimic în plus dacă discutăm de clasamentul general.

Vlad a comis o greșeală mare și am pierdut meciul 1-0 la Pitești, aici se face diferența. Târnovanu nu e la prima greșeală, a mai greșit, dar contează și rezultatul final. Îmi aduc aminte de un meci în 2013, cu trei zile înainte de a juca returul la Varșovia cu Legia play-off de Champions League, am jucat la Mediaș, Tătărușanu a comis o gafă imensă, a strigat 'eu', a ieșit după o minge, a ieșit pe sub ea și am luat gol. A fost 2-0 la un moment dat pentru cei de la Mediaș și Lucian Filip, care e în staff-ul nostru acum, a marcat două goluri. Marca rar, dar atunci a reușit două.

Mi-a zis Tătărușanu după meci: 'în sfârșit mă scoate și pe mine cineva' că am făcut 2-2 în loc să pierdem meciul. Eu nu am văzut ce a spus patronul, am citit doar că a spus că dacă mai comite o greșeală... ”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Ștefan Târnovanu, apărat de Ovidiu Burcă după FCSB - Dinamo: "E cel mai bun din România"

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, l-a apărat pe Ștefan Târnovanu, amintind că goalkeeper-ul a salvat-o pe FCSB în multe ocazii și a avut prestații excelente inclusiv în tricoul naționalei U21 a României.

"Cred că Târnovanu este cel mai bun portar din campionatul României. L-am văzut și la meciurile naționalei. A fost singurul remarcat de la Europeanul de tineret. Este un portar care a rezolvat problemele FCSB-ului din ultimii ani, e un portar de siguranță.

Probabil că a fost un pic mai relaxat, dar este unul dintre cei mai buni portari pe care România îi are azi. Se mai întâmplă. Trebuie să învețe din greșeli. Până la urmă, greșelile sunt cel mai bun profesor", a spus Ovidiu Burcă, la conferința de presă.