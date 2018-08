Transfer de 5 milioane de euro pentru FCSB? Becali poate da marea lovitura in iarna: "Sper sa vorbesc cu Gigi despre acest jucator!"

In partida contra echipei nou promovate a debutat la FC Botosani si jucatorul crescut de PSG. Hervin Ongenda a intrat in minutul 70 si chiar daca nu a contribuit la victoria echipei sale, mijlocasul care a jucat alaturi de Ibrahimovic sau Cavani a impresionat prin tehnica sa si prin calitatea executiilor.

Valeriu Iftime, patronul clubului moldovean, este sigur ca va da lovitura cu Ongenda. Iftime este convins ca il va vinde pe Ongenda cu 4-5 milioane de euro si crede ca il poate transfer si la FCSB cu o singura conditie: "Gigi Becali sa aiba rabdare".



"Il vand categoric cu 4-5 milioane de euro, dar nu in Romania. Domnul Becali nu are rabdarea asta. Daca avea rabdare, putea sa il ia Steaua si sa il vanda cu mult mai multi bani. Eu sper sa vorbesc cu Becali despre acest jucator”, a declarat Valeriu Iftime pentru DigiSport.

Hervin Ongenda, in varsta de 23 de ani, este un mijlocas ofensiv care a strans zeci de partide la nationalele "Under" ale Frantei si a jucat si in 16 partide pentru PSG. Laurent Blanc a fost cel care i-a dat incredere si l-a debutat la echipa miliardarilor Frantei pe cand avea doar 18 ani.

Ongenda a suferit insa o accidentare destul de serioasa care l-a tinut departe de gazon 7 luni, iar din acel moment cariera sa a inceput sa o ia pe un trend descendent.